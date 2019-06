Hala pro exhibiční duel mezi týmy „Mistři“ a „Zbytek světa“ sice nebyla naplněna diváky do posledního místečka, ale přesto fanoušci hráčům vytvořili víc než důstojnou kulisu, kterou si sami hráči po skončení duelu nemohli vynachválit.

Své hlasivky si fandové rozehřáli už při úvodním představování všech zúčastněných hráčských a trenérských hvězd ústy komentátora české televize Jiřího Kalemby, který celou akcí jako moderátor provázel.

Jedny z největších ovací si při nástupu na plac vyslechl oblíbenec fanoušků a velký showman Američan Curtis Bobb, který i ve svých čtyřiceti letech stále ještě hraje nižší soutěž v Rakousku, kde také po skončení vrcholové kariéry žije. „Bylo moc příjemné se sem po nějakých čtrnácti nebo patnácti letech vrátit. Pořád jsou tady ti stejní fanoušci, kteří tak milují basketbal,“ vyprávěl Bobb, který byl oporou Nového Jičína na začátku nového tisíciletí. „Začínal jsem zde svou profesionální kariéru,“ připomněl Bobb s jistou nostalgií v hlase, ale zároveň i širokým úsměvem na tváři, který mu ostatně držel i po celý exhibiční zápas.

A nebyl v tom sám. Exhibici, při které byl výsledek až tím posledním, co hráče i fanoušky zajímalo, si viditelně užívali všichni zúčastnění. K vidění byly nejrůznější kousky a finty při zakončení, vtipné nahrávky, ale taky množství pokusů za tři body. „Střelba za tři body mě baví, takže jsem to párkrát zkusil,“ culil se Bobb.

Ten se nešetřil ani o poločase, kdy si střihl pár střeleckých soutěží s dětmi. „Mám rád děti, líbí se mi, když se mě snaží porazit a rád jim udělám radost. I já jsem byl v jejich pozici, takže je vždy rád potěším“ svěřil se Bobb.

Samotné utkání bylo okořeněno také dovednostními soutěžemi. I zde o výsledek primárně nešlo, přesto bylo vidět, že zúčastnění do soutěží dávají všechno. Střílelo se nejprve za tři body, poté také rovnou z poloviny hřiště a vyzkoušeno bylo také umění trestných hodů.

Svůj prostor na předvedení se fanouškům dostaly také novojičínské basketbalové cherleaders a i ony byly za svá povedená vystoupení, do kterých se mimochodem v závěru zapojili i někteří hráči, oceňovány bouřlivým potleskem.

„Ani jsem nečekal, že se v Novém Jičíně sejde tolik bývalých hráčů,“ hovořil po utkání jeden z mistrů 1999 Josef Jelínek. „Myslím si, že Nový Jičín je jedno z mála měst, které opravdu hráčům přirostlo k srdci svým prostředím, ale i publikem. Byla to velká nostalgie,“ dodal a nezapomněl ocenit ani umění roztleskávaček. „Holky byly skvělé, už jen kvůli nim by si Nový Jičín zasloužil nejvyšší soutěž. Snad se to někdy zase povede.“

Po skončení utkání pak ještě proběhlo velké podepisování dresů a plakátů všemi hráči. Výtěžek celé akce poputuje na konto Dětskému domovu Nový Jičín.