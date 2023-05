/FOTOGALERIE/ Hvězdnou účast na turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro od 31. května do 4. června v Dolních Vítkovicích bude mít soutěž žen. Jedničkami jsou brazilské mistryně světa Eduarda Duda Santos Lisboa a Ana Patrícia Silva. Chybět nebudou evropské šampionky Tina Graudina a Anastasija Samoilova z Lotyšska, loňské vítězství přijedou obhajovat plážové volejbalistky Svenja Müller a Cinja Tillman z Německa. Favoritkami budou Taliqua Clancy a Mariafe Artacho del Solar, australské medailistky ze všech tří dosud odehraných turnajů nejvyšší kategorie Elite 16.

Pod vysokou pecí se představí i tři české dvojice – v hlavní soutěži Barbora Hermannová s Marií Sárou Štochlovou, v kvalifikaci Markéta Nausch Sluková s Helenou Havelkovou a s divokou kartou sestry Anna a Kateřina Pavelkovy, loňské mistryně Evropy do 18 let.

„Máme za sebou s Maruškou delší tréninkový blok, jehož vrcholem bude turnaj v Ostravě, na který se neskutečně těšíme. Je pro to mě naprosto speciální místo: tady jsem se narodila, tady jsem pořád doma, na tribunách mám celou rodinu, což se mi na jiném turnaji Elite 16 nestane,“ svěřila se Barbora Hermannová, která s bývalou spoluhráčkou Markétou Nausch Slukovou vyhrála 1. ročník turnaje.

Letos jde s Marií Sárou Štochlovou do hlavní soutěže, která začne 1. června, s divokou kartou. „Je to skvělé, budeme chtít ukázat, že to byla dobrá volba. Chceme využít kvalitní trénink i speciální ostravskou energii a věříme, že z toho pro nás bude dobrý výsledek. V každém případě se diváci můžou těšit na skvělý beachvolejbal, účast bude opravdu světová,“ komentovala přípravu a nasazení Barbora Hermannová.

Žádné dvojici se zatím nepodařilo turnaj v Dolních Vítkovicích vyhrát dvakrát. Po Češkách Hermannové s Nausch Slukovou triumfovaly v roce 2019 Brazilky Agatha a Duda (Agatha Bednarczuk, Eduarda Santos Lisboa), v roce 2021 Američanky Kelly Claes a Sarah Sponcil, vloni Němky Svenja Müller a Cinja Tillman, které se k titulu probojovaly z kvalifikace. Celkem si letošní turnaj zahraje šestnáct medailistek z minulých čtyř ročníků. Podaří se některé z hráček získat znovu zlato i s jinou parťačkou?

„Turnaj v Ostravě je vždycky speciální, protože stejně jako ostatní české týmy máme obrovskou podporu v hledišti. Na tohle se těším, protože atmosféra je vždycky vynikající.,“ prozradila Markéta Nausch Sluková, která bude s Helenou Havelkovou ve středu 31. května bojovat o postup do hlavní soutěže.

„Musíme do kvalifikace, což je pro mě v Ostravě novinka, ale věřím, že i v ní nás diváci poženou. Rozhodně zkusíme zabojovat o účast v hlavní soutěži, což by byl pro náš tým úspěch, protože i v kvalifikaci čekají špičkové soupeřky,“ upozornila Markéta Nausch Sluková, že mezi šestnácti páry jsou hned tři z Brazílie.

Na pláž pod ostravskou pecí se vrátí světová elita, půjde o olympiádu v Paříži

Kvalifikace se hraje ve středu 31. května, ve čtvrtek 1. a v pátek 2. června jsou na programu zápasy ve skupinách hlavní soutěže, o víkendu 3. a 4. června pak play-off a souboje o medaile. Všem dvojicím půjde pod vysokou pecí o body do kvalifikačního žebříčku pro olympijskou Paříž 2024.

Turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro 2023 v Dolních Vítkovicích

Hlavní soutěž (12 týmů): 1 - Ana Patrícia, Duda (Braz.), 2 - Stam, Schoon (Niz.), 3 - Mariafe, Clancy (Austrálie), 4 - Agatha, Rebecca (Braz.), 5 - Brunner, Hüberli (Švýc.), 6 - Hughes, Cheng (USA), 7 - Vergé-Dépré, A., Mäder (Švýc.), 8 - Nuss, Kloth (USA), 9 - Graudina, Samoilova (Lotyš.), 10 - Müller, Tillmann (Něm.), 11 - Scoles, Flint (USA), 12 – DK Hermannová, Štochlová (ČR).

Kvalifikace (16 týmů hraje o 4 postupová místa): 1 - Melissa, Brandie (Kan.), 2 - Carol, Barbara (Braz.), 3 - Gottardi, Menegatti (It.), 4 - Naraphornrapat, Worapeerachayak (Thajsko), 5 - Xue, X. Y. Xia (Čína), 6 - Kotnik, Lovsin (Slovin.), 7 - Gruszczynska, Wachowicz (Pol.), 8 - Tainá, Victoria (Braz.), 9 - Cannon, Sponcil (USA), 10 - Álvarez, Moreno (Šp.), 11 - Bianchin, Scampoli (It.), 12 - Böbner, Z. Vergé-Dépré (Švýc.), 13 - Andressa, Vitoria (Braz.), 14 - Havelková, Nausch Sluková (ČR), 15 – DK Paulikiene, Raupelyte (Litva), 16 – DK A. Pavelková, K. Pavelková (ČR).