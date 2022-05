Do play-off šli z Češi 1. místa ve skupině A, kde v pátek porazili 2:1 Italy Rossiho a Carambulu s jeho dělovým podáním do nebe, pak bez ztráty setu zvládli v dešti souboj se Španěly Herrerou a Gavirou. „Podmínky nám pomohly hodně. Jejich hra je založená na podání a to jim až na pár es od začátku příliš nešlo. Dobře jsme přihrávali a dostali se i z několika těžších situací,“ hodnotil Perušič rozhodující duel se Španěly, kteří turnaj pod vysokými pecemi v roce 2018 vyhráli. Letos se do něj probojovali z kvalifikace.