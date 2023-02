Výškařský mítink musel být v posledních dvou letech vinou situace, která ve světě panovala, zrušen. Letos se ale zase vrací. „Jsme rádi, že mítink zase můžeme udělat. je to naše srdeční záležitost, závod má velkou tradici a mrzelo nás, že jsme poslední dva ročníky museli zrušit,” řekl pro Deník ředitel Beskydské laťka Stanislav Sajdok mladší.

Poté, co mítink vypadl z atletického kalendáře, bylo trochu složitější ho do něj zase vrátit. „Závodníci už byli zvyklí na nějaký kalendář a tradiční mítinky, které objížděli. Mítinků je v našem termínu po Evropě víc, ale nakonec se nám to povedlo,” potěšilo Sajdoka.

Dopoledne bude závodit mládež, v 15:30 startuje soutěž mužů a o dvě hodiny později soutěž žen. „Chlapi umí udělat dobrou podívanou, ale letos je silnější startovní pole mezi ženami. Jsou v něm i dvě výškařky z elitní desítky světového žebříčku,” prozradil Sajdok.

Hlavní hvězdou mezi muži by měl být Luis Enrique Zayas z Kuby, který je desátým mužem aktuálních světových tabulek. „U mužů to bylo složitější, hodně jich halovou sezonu vynechává, nebo jsou zranění. Ale tabulky jsou jedna věc a aktuální forma druhá. A u nás budou závodit ti, kteří mohou skočit vysoko,” těší se Sajdok.

Beskydská laťka se každoročně těší velkému zájmu fanoušků. A stejné by to mělo být i letos. „Klidně by mohly přijít i čtyři tisícovky diváků,” přeje si Sajdok.