Beskydy v letošní sezoně nevyhrály ani jedno venkovní utkání, proti Odoleně Vodě to ale mohly změnit. První zápas předkola play off totiž nabídl pořádné drama.

Průběh utkání byl velmi vyrovnaný. První a třetí set vyhrály Beskydy poměrem 26:24, druhá sada zase patřila domácím. Chleba se lámal ve čtvrtém setu, ve kterém Frýdek-Místek vedl až o čtyři body, o svůj náskok ale přišel a nakonec prohrál 29:31.

Rozhodující sada už se pak nesla v režii Aera, které vyhrálo 15:5 a v sérii hrané na dva vítězné zápasy se ujalo vedení. „Myslím si, že jsme si to prohráli sami, protože jsme nedůsledně dohráli ten čtvrtý set, ve kterém jsme vedli a za mě jsme byli i lepším týmem,” řekl po zápase hostující kouč Jakub Salon. „V pátém setu jsme bohužel úplně odešli, možná nás poznamenala koncovka toho čtvrtého,” dodal.

Druhý zápas se hraje v sobotu ve Frýdku-Místku, případná třetí bitva v pondělí na půdě Aera. „Ve čtvrtém setu jsme to měli urvat pro sebe, protože jsme to měli na ruce. Další zápas je ale u nás, musíme vyhrát a vrátit to sem,” hlásí odhodlaně kapitán Beskyd Tomáš Široký.

AERO Odolena Voda - Black Volley Beskydy 3:2 (-26, 22, -26, 29, 5)

Rozhodčí: Činátl, Buchar - Hadrbolcová, Gill. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Romannuti, Krysiak, August, Dolgopolov, Mečiar, Čechmánek, libero Moník. Střídali: Mišek, Benda, Pospíšil. Trenér: Salon.