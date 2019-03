Po finálových bitvách se Zikudou Turnov (Beskydy finále prohrály 0:3 na zápasy, pozn. red.) a Dobřichovicemi (tady naopak Frýdečtí zvítězili 3:0, ale v baráži o extraligu nestačili na Odolenou Vodou), je tentokráte v boji o prvoligové prvenství čeká silně posílený tým Volejbalu Brno.

„Soupeř se netají tím, že nás hodlají ve finále porazit. Uzpůsobili tomu i svůj kádr, když přepsali k sobě hráče z extraligy,“ nechal se slyšet frýdecko-místecký kapitán Tomáš Jambor.

Pro něj osobně bude souboj s brněnskou rezervou velmi pikantní. V jihomoravské metropoli totiž Jambor strávil šest extraligových sezon, v roce 2007 skončil s JMP Volejbal Brno v nejvyšší soutěži čtvrtý.

„Podle mě budou hráči Brna pod tlakem. Od nich se vítězství očekává, my můžeme hrát uvolněně a s radostí. Nemáme co ztratit,“ pasuje svůj tým do role finálového outsidera Jambor.

Vzhledem k tomu, že se Frýdek-Místek umístil po základní části v tabulce lépe, než Brno, začnou Beskydy finálovou sérii na své palubovce. Úvodní dva duely se hrají v místecké hale SOU v pátek 15. března od 18 hodin, odveta pak o den později se začátkem v 17 hodin. Také finále se hraje na tři vítězné zápasy.