Volejbalisté Frýdku-Místku si už v minulém kole zajistili místo v předkole extraligového play off. Na to se chtěli naladit výhrou v Ústí nad Labem, prvního venkovního triumfu se ale nedočkali ani v posledním utkání základní části.

Volejbalisté Frýdku-Místku skončili v základní části desátí. V předkole play off je čeká Odolena Voda. | Foto: Pavel Netolička.

V Ústí nad Labem sice vyhráli set, nakonec ale prohráli 1:3. „Těžko se to hodnotí. Nastoupili jsme výborně, do poloviny druhého setu jsme to měli pod kontrolou a hráli jsme dobře. Byli jsme nad soupeřem, výborně jsme bránili a plnili jsme, co jsme si řekli,” uvedl trenér Beskyd Jakub Salon.