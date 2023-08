Celorepublikový horský závod pro širokou veřejnost konaný v Beskydech v sobotu 19. srpna opět přilákal závodníky všech věkových kategorií. Soutěžit mohli jednotlivci, skupiny i rodiny s dětmi. Jubilejní 10. ročník Bike Čeladná ovládl Marek Rauchfuss. Mezi ženami triumfovala Karla Loffelmann.

HSF System Bike Čeladná, 19. srpna 2023. | Foto: Jan Smekal

Letošní jubilejní 10. ročník HSF System Bike Čeladná nabídl závody na 50 i 30 kilometrů. Rodiny s dětmi se mohly projet v rámci Family jízdy na dvacetikilometrové trati. V areálu místní ZŠ pak mezi sebou poměřily síly také děti.

Hlavní závod s přehledem vyhrál Marek Rauchfuss. V kategorii žen se z přesvědčivého prvenství mohla radovat Karla Loffelmann.

Nejtěžší zkouška

V hlavním závodě HSF System Bike Čeladná se museli všichni závodníci vypořádat s nástrahami padesátikilometrové trasy. Nejtěžší zkoušku představovalo stoupání na Pustevny, při kterém se často mnozí jezdci snaží nastoupit a utrhnout svým soupeřům.

V pondělí otevřou v obou pruzích napojení dálnice D48 na silnici I/11

Tentokrát se to povedlo Marku Rauchfussovi, který si v této pasáži dokázal vytvořit pohodlný náskok. Ten následně s přehledem udržoval až do cíle, kde se mohl radovat ze zaslouženého vítězství. Celou trasu zvládl ve velice rychlém čase – 1 hodina, 37 minut a 20 sekund.

„Kolikrát tady bývá bahnité a deštivé počasí. Málo předešlých ročníků bylo takové vedro jako letos. Ovšem mám takové počasí rád, vyhovuje mi. Dnešní závod byl i hodně rychlý. Tušil jsem, že by to letos mohlo být rychlejší než v předešlých ročnících. Vždycky je to i o tom, kolik kvalitních závodníků se vepředu sejde a jestli chtějí tahat a tvořit vysoké tempo. To má veliký vliv na výsledný čas. Já jel ovšem většinu závodu sám. Chtěl jsem si vyzkoušet sám sebe. Při dvacetiminutovém výjezdu na Pustevny jsem rozhodl celý závod,“ uvedl v cíli Marek Rauchfuss hájící barvy týmu Česká spořitelna – Accolade.

Až na dno

O více než tři minuty později dorazil do cíle teprve jednadvacetiletý biker stáje HEAD PRO TEAM Opava Ondřej Rakus.

„Dneska to bylo hodně intenzivní. Musím přiznat, že jsem si hrábl na dno. Na Pustevnách jsem si myslel, že si budu muset odpočinout, protože jsem tam jel hranu. Následně jsem se ale chytil. Později se Jára, dostal přede mě, ale v cílové pasáži u rybníčku mu spadl řetěz, následkem čehož si přivodil zlomeninu klíční kosti. Měl jsem tak možnost ho předjet. Jinak bych byl nejspíše bronzový. Za druhé místo jsem nesmírně šťastný a moc si jej vážím,“ popsal Rakus, který si před čtyřmi lety vyzkoušel v Čeladné třicetikilometrovou trasu.

Tragická nehoda dvou motorkářů u Šance si vyžádala lidský život

„Tenkrát jsem měl defekt a do cíle jsem dobíhal. Tehdy jsem se fotil s Jaroslavem Kulhavým. Nyní jsem s ním mohl jet závod. Je neskutečné, co jsem za čtyři roky dokázal a moc si toho vážím.“

Třetí místo mezi muži obsadil Hynek Tekula závodící za DK BIKESHOP Racing Team. „Mám to tady moc rád. Pořadatelé připravili geniální trať. Věřil jsem v to, že budu bojovat o prvenství. Bohužel ještě před stoupáním na Pustevny jsem trochu zaspal a nabral ztrátu na kluky. Na Knížecí jsem se ještě dokázal prokousat na třetí místo. Sice jsem kluky pořád viděl, takže jsem byl v určitém kontaktu, ale více jsem se k nim už nedokázal přiblížit,“ řekl Tekula.

„Překvapilo mě, kolik lidí bylo kolem trati a fandilo. Vyjet si na Pustevny na Knížecí je taky srdcová záležitost. Kdo není tak zvyklý jezdit na kole, obtížnější je pro něj úsek kolem Tanečnice, ale to je ten pravý biking. Rozhodně si za ním stojím,“ dodal.

Vítězkou žen byla Karla Loffelmann

V kategorii žen se se všemi nástrahami padesátikilometrové trati nejlépe vypořádala Karla Loffelmann jezdící za tým Česká spořitelna – Accolade. Celou trasu absolvovala v čase 2 hodiny, 8 minut a 29 sekund. „Loni na podzim jsme tady byli s týmem na soustředění, protože tady máme menší základnu. Trať jsme si projeli, ale spíše jen tak pro zábavu. Některá místa jsem si sice pamatovala, ale jinak jsem o trati neměla moc ponětí. Věděla jsem ale, že to bude hodně do kopce. Každopádně trať se mi moc líbila,“ přiblížila Loffelmann, které se podařilo ve slušném tempu vyjet na Pustevny.

Beskydský úlovek: za dvě hodiny tři plné košíky hub z okolí Bílé

„Následně se mi hodně líbil trail dolů, ale pak tam byl ještě jeden prudší kopec nahoru, kde jsem cítila, že se nohám nechce tak silně šlapat do pedálů. Proto jsem musela trochu zvolnit. Když mi ve sjezdu došly převody, tak mi kluci ujeli. Ke konci jsem se tak pídila sama. Neměla jsem prostor s kýmkoliv se svézt. Celkově jsem s výkonem spokojená.“

Hlavní závod odstartoval výstřel starosty obce Čeladná Pavoľa Lukši. „Jsem rád, že rok od roku je více dětí. Na kratší trati je poznat, že si kluci a holky chtějí zazávodit s dospělými, za což jsme rádi. Děti se vyžijí. Chtějí se poměřit s maminky a tatínky. Navíc letos se přes internet přihlásilo předem nejvíce lidí v celé historii tohoto závodu, takže to byla svým způsobem odměna za jubilejní desátý ročník,“ řekl Lukša.

Titulárním partnerem Bike Čeladná je stavební skupina HSF System, která se zaměřuje na generální dodávky staveb.

*Kompletní výsledky najdete na webu bikeceladna.cz.