„Moc jsme dneska chtěli vyhrát a i samotný zápas, nebo aspoň tři sety, napovídaly tomu, že to prostě nevzdáme a že chceme uhrát tři body,“ uvedl po zápase kouč Beskyd Jakub Salon.

První sadu domácí vyhráli po boji poměrem 29:27, další dva sety ale těsně ztratili – nejprve 23:25 a poté 22:25. „Jednu koncovku prvního setu jsme vyhráli trpělivostí, druhou jsme naopak takhle prohráli, což byla škoda,“ mrzel prohraný set kouče Beskyd.

Ve čtvrté sadě už mělo Kladno navrch a dovedlo utkání do vítězného konce. „Dneska tam bylo spoustu chyb na obou stranách, možná to bylo nervózní. Kladno bylo asi zkušenější a v závěru si to pohlídalo. Nás už potom nenechali moc hrát,“ dodal trenér Frýdku-Místku Salon.

Domácí byli po zápase hodně zklamaní. Na Kladno si totiž věřili. „Hráli jsme tři vyrovnané sety, škoda toho čtvrtého. Nastoupíme, uděláme čtyři chyby a pak už se z toho nedokážeme zvednout. Mně to je strašně líto, protože dřeme na tréninku jak… Nemůžu to ani říct, ale neumíme to prodat v zápasech,“ komentoval porážku kapitán Frýdku-Místku Tomáš Široký.

Black Volley Beskydy – Kladno volejbal cz 1:3 (27, -23, -22, -18)

Rozhodčí: Gall, Spáčil. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Dolgopolov, Mečiar, Široký, Romanutti, Krysiak, August, libero Moník. Střídali: Pospíšil, Mišek, Prokůpek. Trenér: Salon.