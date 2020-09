Ostatně, do karantény museli i volejbalisté Frýdku-Místku, kteří si koronavirus přivezli ze srpnového turnaje v Liberci. „Byla to obrovská komplikace. Překazilo nám to plány, všechno šlo do kopru,“ řekl kouč týmu Jakub Salon, jehož svěřenci už však zase naplno trénují.

Nový trenér beskydského týmu je s dosavadním průběhem přípravy spokojený. „Mělo to vzestupnou tendenci. Jak jsme to plánovali, tak to taky probíhalo,“ uvedl Salon, jehož do Frýdku-Místku přivedly ambice klubu. „Chtěl jsem do týmu, který má vyšší ambice. A tím Beskydy jsou. S rodinou se nám tady moc líbí, v okolí je tady navíc krásná příroda,“ dodal.

Loňský extraligový ročník tehdejšímu nováčkovi z Frýdku-Místku moc nevyšel. V klubu ale všichni věří, že letošní sezona už bude výrazně lepší. „Nevíme, co nás čeká, ale skladbě týmu a všemu okolo jsme věnovali hodně času. Věřím tomu, že to bude šlapat lépe, než loni,“ říká Salon, který chce do A týmu zapojit i více odchovanců. „Mají talent, zároveň však nejsou vyhraní. Jsou mladí a ještě s nimi bude kus práce,“ prohlásil trenér Beskyd.

Zajímavé posily

Volejbalisté Frýdku-Místku se letos chtějí dostat do play off. „Podle mě je to reálné,“ hlásí odhodlaně Salon, který v Beskydech přivítal i několik zajímavých posil.



Jeho kádr posílili například argentinský reprezentant Bruno Romanutti nebo zkušený nahrávač Dmytro Dolgopolov. „Od Romanuttiho čekáme stabilitu. Tým je totiž mladý a on by měl přinést vůdcovství. Měl by být lídr,“ řekl Salon. Další novou tváří je český reprezentant Milan Moník. „Bude důležitý na příjmu a v organizaci hry. Tam se na něj můžeme spolehnout. Měl by řídit a zlepšovat naše mladé smečaře,“ dodal Salon, jenž v kádru přivítal i zkušeného blokaře Michala Čechmánka, který dorazil ze Zlína. „Je to ostřílený borec,“ pochvaluje si jeho přínos trenér Salon.