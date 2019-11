Druholigové Holubice postoupily do 2. kola Českého poháru po zvládnutí těžké skupiny. Ta se odehrála v Hradci Králové za účasti domácí Slavie, Holubic a B týmu Lvů Praha hrající I. ligu. Holubický tým, který vedou otec a syn Arnošt a Aleš Šmerdové, potvrdil, že by se ani ve druhém patře českého volejbalu neztratil. Jen ve dvou setech utekl jeho soupeř volejbalovému debaklu a uhrál více než dvacet bodů.

„Zátěž jsme rozdělili na celý kádr a nejlepší sestavu jsme postavili na poslední zápas. To bylo se Lvy Praha, kteří předtím smázli domácí Hradec. A my jsme pak zase smázli je 14, 15 a 17. A to jsou kluci, kteří trénují šestnáct i více hodin týdne s áčkem. Hráli jsme opravdu výborně, byla radost se na akce Koláře, Namešanského, ale i dalších hráčů dívat. Soupeři na nás prostě neměli. Všichni nás hecovali, že s tímto mužstvem můžeme hrát extraligu,“ radoval se spokojený manažer klubu Šmerda starší.

Ve třetím kole, které se hraje na dvě utkání, narazí frýdecko-místečtí volejbalisté na extraligový tým VK Euro Sitex Příbram. První utkání odehrají Beskydy v domácím prostředí. Kdy to ale bude, se fanoušci frýdecko-místeckého celku dozví později, jelikož v daný termín (čtvrtek 28. listopadu, pozn. red.) mají Beskydy naplánován duel 9. extraligového kola ve Zlíně. Pohárová odveta by pak měla být na pořadu ve čtvrtek 12. prosince.

Český pohár 2019/20 – 2. kolo:

Benátky nad Jizerou – Příbram 2:3 (-16, 24, -23, 20, -14), TJ Holubice – BV Beskydy 1:3 (-16, 20, -21, -23), Bučovice – Zlín 0:3 (-24, -17, -23), Velké Meziříčí – Lvi Praha 1:3 (-19, -21, 22, -22), MFF Praha – Odolena Voda 0:3 (-15, -13, -17). Utkání Dobřichovice – Ústí nad Labem se hraje v úterý 5. listopadu.

Dvojice pro 3. kolo:

Beskydy – Příbram

Fatra Zlín – VK Ostrava

vítěz zápasu Dobřichovice/Ústí n. L. – Volejbal Brno

Lvi Praha – Odolena Voda.