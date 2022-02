„Za mě to nebyl špatný zápas a jsem rád, že jsme byli pro Karlovarsko důstojným soupeřem,“ konstatoval domácí trenér Jakub Salon, který kvůli marodce stále nemá tým kompletní.

„Měli jsme pomalý rozjezd, kdy nás Vary tlačily servisem a my byli víceméně bezradní, nedokázali jsme si ničím pomoct. Od druhého setu jsme se zlepšili a vyrovnali jsme se jim na servisu, kde zejména Jirka Benda, Tomek Kristian a Kuba Motyčka tlačili na pilu. Škoda pár nevyužitých míčů, kdy jsme měli šanci ho získat,“ litoval kouč Black Volley deseti promarněných setbolů.

Druhou sadu po velké bitvě, která trvala 48 minut, nakonec vyhráli hosté 40:38. „Jsem rád, že nás to nesložilo a další set jsme vyhráli my,“ měl trenér Salon radost z vítězství 25:22.

Čtvrté dějství ale pro sebe jasně získal mistr. „Dostali jsme beskydský mančaft do hry druhým setem, ve kterém se rozehráli k super výkonu. Měli jsme co dělat, abychom to otočili a dovedli zápas k tříbodové výhře,“ ocenil kapitán a reprezentační libero Karlovarska Daniel Pfeffer výkon soupeře.

Extraliga volejbalistů - 19. kolo:

Black Volley Beskydy - Karlovarsko 1:3 (-13, -38, 22, -13)

Rozhodčí: Spáčil a Gall, čas: 120 min., diváci: 250.

Beskydy: Benda 11, McLain 6, Prokůpek 18, Motyčka 17, Kristian 15, Provazník, libero Jelen - Mišek 1, Koloušek. Trenér: Salon.

Karlovarsko: Ihnát 14, Patočka 6, Římal 19, Wiese 19, Zajíček 16, Keemink 4, libero Pfeffer - Fišer 3, Kočka, Vašina, Indra, Wilson. Trenér: Novák.

Další zápasy: Brno - České Budějovice 0:3 (-21, -10, -14), Kladno - Odolena Voda 3:2 (17, -17, 23, -12, 12), Zlín - Příbram 0:3 (-31, -18, -18), Lvi Praha - Ústí nad Labem 2:3 (-23, 15, -24, 21, -17), VK Ostrava - Dukla Liberec 0:3 (-21, -16, -18).