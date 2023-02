Ocenění pro Arrows: Saviola je nejlepší pálkařkou i bodující softballistkou

„Zápas se nám povedl. Začali jsme velmi odvážně. Na Ostravu jsme se připravovali celý týden. Jsme rádi, že jsme se dostali do Final Four a jedeme si to užít,“ radoval se smečař a kapitán hostů Matěj Koloušek. Dalšími účastníky jsou Karlovarsko, České Budějovice a Liberec.

„Beskydy hrály výborně v poli. Vyšlo jim, na co sáhly. My jsme některé míče nebyli schopni dohrát, i když jsme je vychytali v poli. V některých momentech jsme ztratili hlavu, chtěli jsme to až moc urvat a to nevyšlo,“ vrátil se k průběhu zápasu Jakub Salon, nový kouč Ostravy.

„Bohužel v důležitých chvílích v koncovce nejdou body k nám, ale k soupeři,“ zklamaně přiznal smečař Dominik Fořt, kapitán Ostravy.

Už v sobotu 4. února pokračuje extraliga, Beskydy ve 23. kole hostí ve Frýdku-Místku od 19.30 hodin pražské Lvy, Ostrava hraje v Ústí nad Labem.

Český pohár volejbalistů - čtvrtfinále:

VK Ostrava - Black Volley Beskydy 0:3 (-18, -23, -22)

Rozhodčí: Kovář, a Spáčil, diváci: 180.

Ostrava: Muroň 3, Mišek, Fořt 11, Polynski 7, Perry 8, Jarosinski 12, libero Jelen - Dvořák 1, Vašíček, Vancl, Bauman.

Beskydy: A. Provazník 4, Koloušek 9, Guimares 5, Komorowski 19, Benda 8, Olmedo 4, libero Ptáček - Danylov.