„Dynamika vývoje kvality extraligových týmů a změny na úrovni svazu nás přinutily projekt urychlit,“ vysvětlil Vavřinec Pečinka, majitel klubu z Frýdku-Místku.

„Mezi první ligou a extraligou je obrovský rozdíl, bylo hrozně těžké do ní postoupit pouze s odchovanci,“ připomenul Přemysl Kubala, bývalý reprezentační blokař a současný sportovní ředitel klubu, minulé dvě sezony, v nichž se to Beskydám nepovedlo.

Na soupisce nynějšího týmu mužů je hned osm cizinců. „Nechceme vstoupit do extraligy v roli totálního outsidera, proto jsme byli nuceni výrazně posílit. V momentě, kdy jsme získali licenci, už volní hráči na trhu nebyli, takže jsme museli sáhnout do zahraničí,“ konstatoval Kubala a dodal, že získat je nebylo snadné. „Jsme nováček a oni nevěděli, do čeho jdou,“ poznamenal.

Jaký byl největší problém? „Získat víza, u některých hráčů to byla otázka měsíců. Teprve čtrnáct dnů před sezonou jsme byli z devadesáti procent kompletní a mohli zkoušet herní varianty,“ posteskl si Kubala, který zároveň zastává post trenéra.

Z minulé sezony zůstalo osm českých hráčů, čtyři z nich mají zkušenosti z extraligy. Kapitánem je blokař Tomáš Široký.

Práce s mládeží bude dál pokračovat. „Spoléháme na to, že v budoucnu budou posily z řad našich odchovanců. To je cíl. Věřím, že pro mladé bude extraliga velké lákadlo a nebudou odcházet do jiných klubů,“ dodal Kubala.

V kádru Beskyd, které kvůli velké vytíženosti haly v 6. ZŠ ve Frýdku-Místku, kde budou hrát zápasy, trénují třikrát týdně i ve Frýdlantě, jsou mistři Brazílie, Běloruska, Ukrajiny i Česka. Jak spolu komunikují?

„Česko-srbsko-rusko-polsko-anglicky. Aspoň se každý naučíme nový jazyk, je to pro nás lingvistický koníček. A asistent trenéra se naučí česky,“ upozornil kapitán Tomáš Široký, že Alexandr Poznekov přišel z běloruského Soligorsku.

Co od první sezony mezi elitou Beskydy očekávají? „Naprostý základ je souhra, což chce čas, který jsme neměli. Do každého zápasu půjdeme s tím, že chceme vyhrát nebo uhrát dobrý výsledek. Cíl je postup do play᠆-off,“ vysvětlil trenér. „Každý si bude myslet, že nám jako nováčkovi nařeže. Musíme makat a ukázat, že se pletou,“ doplnil blokař Široký.

První duel hrají Beskydy v sobotu od 19.30 hodin doma proti Volejbalu Brno, a při něm budou čepovat Black Volley světlý ležák, uvařený v pivovaru v Kozlovicích.

BLACK VOLLEY BESKYDY

Hráčský kádr - nahrávači: Tomáš Míšek, Serhii Jevstratov. Blokaři: Tomáš Široký, Jauhenii Voinau, Dejan Jočič. Univerzálové: Kirill Gruz, Egor Muele Aiu, Tomáš Prokůpek. Smečaři: Roman Kozák, Jan Pospíšil, Tomáš Jambor, Maciej Krysiak, Marek Mečiar, Josef Drozd. Libera: Matěj Lex, Sergio Luiz Seixas Francia Nogueira.



Trenér a sportovní ředitel: Přemysl Kubala, asistent: Alexandr Poznekov, předseda klubu: Michal Provazník.



Přišli: Gruz (Rus.), Krysiak (Pol.), Aiu (Rus.), Voinau (Bělorus.), Jocic (Bosna), Mečiar (SR), Jevstratov (Ukr.), Nogueira (Braz.).

K TÉMATU

Ostrava Cup

Tečku za letní přípravou pro čtyři týmy volejbalistů ze tří zemí udělal mezinárodní Ostrava Cup.



V regionálním derby domácí tým porazil 3:1 Black Volley Beskydy, nováčka české extraligy z Frýdku-Místku, a v turnaji skončil druhý. Vítězem se stal rakouský Waldviertel s českým nahrávačem Pavlem Bartošem a trenérem Zdeňkem Šmejkalem, třetí byl běloruský Minsk a čtvrté Beskydy. Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Prohlédněte si celou fotogalerii z Ostrava Cupu: