„Podařilo se nám splnit cíl a uhrát tři body,“ radoval se zkušený domácí kapitán Tomáš Jambor. Ve vyrovnané úvodní sadě Beskydy za stavu 23:23 zásluhou dobrého servisu a hře v poli uspěly v koncovce, vyhrály ji 26:24. A další dějství pak zcela ovládly (25:16). „Sráží nás zbytečné chyby, které navíc přicházely v nesprávný okamžik. Škoda, že jsme nedokázali uhrát první set,“ litoval kapitán Příbrami Michal Kriško promarněné šance.

Přesto se hosté dokázali vrátit do zápasu. „Třetí set byl jako na houpačce, byli jsme nedůrazní a ztratili ho. Jsem rád, že jsme si nenechali vzít ten čtvrtý,“ vrátil se Jambor k dalšímu průběhu utkání. Třetí set volejbalisté z Frýdku-Místku prohráli 22:25, ale v dalším byli důrazní na bloku, skvěle podávali a nakonec se radovali z vítězného mečbolu (25:21).

„Zápas hodně ovlivnil průběh prvního setu. Beskydy hrály to, na co jsme se připravovali, ale některé naše zákroky a výkony některých hráčů nejsou hodny extraligy. Musíme se popasovat s tím, co máme, mnoho hráčů je mladých a na extraligu zatím nestačí,“ smutně konstatoval Martin Kop, trenér hostů.

„Začali jsme zakřiknutě, všichni si uvědomovali, že nám jde o body. Měli jsme potvrdit roli mírného favorita, to je vždy trochu svazující a na hráčích to bylo vidět,“ hodnotil výkon svého týmu Přemysl Kubala, trenér Black Volley. „V prohraném třetím setu se začala na některých hráčích projevovat únava z náročného programu, naštěstí dobře nastoupili střídající hráči. Získali jsme důležité tři body,“ oddechl si Kubala.

V dalším kole čeká Beskydy v sobotu 16. listopadu od 17 hodin derby v Ostravě.

Extraliga volejbalistů - 6. kolo:

Black Volley Beskydy - Příbram 3:1 (24, 16, -22, 21), čas: 110 min., 280 diváků.

Beskydy: Jevstratov, Krysiak 25, Voinau 9, Babic 13, Jambor 6, Jocič 1, libero Nogueira - Mečiar 5, Mitič 4, Dustinac 5, Kozák, Prokůpek. Trenér: Kubala. Nejvíc bodů hostů: Kriško 22, Kuchař 16, Polák 10.

Lvi Praha - VK Ostrava 3:0 (26, 23, 18), čas: 87 min., 480 diváků. Nejvíc bodů Lvů: Mihajlovič 17, Douflas-Powell 13, Krajčovič 8.

Ostrava: Podlesny 3, Janků 7, Sedláček 5, Šoltys 3, Ihnát 11, Marcyniak 7, libero Sobczak - Dvořák 6, Vancl 1, Štefko. Trenér: Václavík.

Další zápasy: Ústí nad Labem - České Budějovice 0:3 (-18, -22, -20), Odolena Voda - Kladno 3:2 (22, -20, -19, 22, 9), Liberec - Karlovarsko 3:2 (-17, -23, 23, 15, 14). Utkání Brno - Zlín se hraje v pondělí (19.30, ČT sport).

1.Karlovarsko 7 6 1 20:3 19

2.Č. Budějovice 7 6 1 18:6 17

3.Praha 6 5 1 15:7 14

4.Liberec 6 4 2 14:11 10

5.Ostrava 6 3 3 10:11 8

6.Ústí n. L. 8 3 5 11:18 8

7.Brno 5 2 3 11:10 8

8.Beskydy 7 2 5 11:17 8

9.Odolena Voda 6 3 3 10:13 7

10.Kladno 6 2 4 10:15 7

11.Příbram 6 1 5 9:15 5

12.Zlín 6 1 5 3:16 3