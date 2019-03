„Poprvé za ty tři roky nebudeme ve finále podle papírových předpokladů favoritem. To nám ale paradoxně může pomoci, protože nebudeme hrát pod tak velkým tlakem,“ myslí si před finálovou sérií Přemysl Kubala.

Volejbalisté Beskyd postoupili do finále 1. ligy přes Staré Město a MFF Praha. Oba své soupeře přehráli Frýdecko-Místečtí 3:0 na zápasy. Jejich soupeř z Brna si musel ve čtvrtfinále nejprve poradit s týmem Lvi Praha B.

„Pražané hráli agresivní volejbal založený na tvrdém podání. Hlavně v prvním utkání nám dělali velké problémy,“ přiznává trenér Brňanů Ondřej Marek.

„V semifinále nás pak čekal nováček z Bučovic, za který nastupuje většina hráčů, kteří prošli v minulosti našim klubem a mají tak zkušenosti z extraligy. Sérii jsme začínali v Bučovicích, kde jsme se dlouho vypořádávali s nízkým stropem v jejich tělocvičně. Po skvělém výkonu domácích za podpory bouřlivého publiky jsme dokázali zvítězit 3:2. Ve druhém zápase jsme nastupovali souběžně v Bučovicích a doma v extralize s Odolenou Vodou. Museli jsme tedy vytvořit dva týmy a já jsem rád, že jsme to v Bučovicích zvládli i s hráči, kteří nepatří do základní sestavy. Třetí zápas v domácím prostředí jsme zaslouženě vyhráli a vybojovali si tak postup do finále,“ řekl brněnský kouč.

Finálová série začne na palubovce frýdecko-místeckých Beskyd. První utkání se hraje v pátek 15. března od 20 hodin, druhý zápas pak o den později, ale již od 17 hodin (hraje se v místecké hale u 6. ZŠ).

Jak tvrdí Přemysl Kubala, nebudou v těchto zápasech rozhodovat pouze maličkosti. „Podle mě to budou spíše základní herní činnosti, a to servis, přihrávka a útok.“

„V tom s Přemkem naprosto souhlasím. Víme, že Beskydy mají kvalitní tým a my jejich sílu známe. V letošním ročníku jsme s nimi sehráli dvě utkání a dvakrát jsme nad nimi zvítězili. Jsme si také vědomi, že play-off je jiná soutěž, takže nic neponecháváme náhodě a pečlivě se na finále připravujeme,“ prozradil brněnský trenér Ondřej Marek.

Brněnská rezerva ještě před koncem základní části značně posílila. Z extraligového áčka se k týmu připojili zkušení Hrazdira s Boulou, kvalitu mužstva navýšil ještě příchod Staňka.

„Tohle je jejich rozhodnutí. Jen by mě zajímalo, jak na tuto skutečnost zareagují jejich fanoušci. To je to samé, jako kdyby hokejisté Třince stáhli před play-off své nejlepší hráče a tím prakticky vypustili sezonu jen proto, aby jejich farma Frýdek-Místek postoupila do ligy. Vzápětí po postupu do ligy by však tuto extraligovou licenci prodali, protože ji prostě hrát nechtějí a s ohledem na pendlování mladých hráčů mezi kluby ani nemůžou. No prostě fraška a já věřím, že se to Brnu vrátí. Pro nás hráče je to však jen dobře, protože nás čekají skvělé zápasy proti výbornému týmu a bude to krásná tečka za úspěšnou sezonou,“ narážel na podivné machinace Brňanů se soupiskou Přemysl Kubala.

Není totiž veřejným tajemstvím, že rezerva Volejbalu Brno si chce vybojovat postup do extraligy a následně pak svou licenci Beskydům odprodat. „Tak netajíme se tím, že chceme vyhrát první ligu a následně uspět i v baráži. Přijímáme roli favorita, našim cílem je uspět,“ naznačil plány Brňanů před finále kouč Marek.

Vyjádření trenéra Black Volley Beskydy Marka Tomáše se nám bohužel získat nepodařilo, i tak ale bude zajímavé celou finálovou sérii sledovat. Vítěz 1. ligy pak vyzve v baráži tým Benátek nad Jizerou, který v UNIQA volejbalové extralize mužů skončil poslední. (sch)