Volejbalisté Beskyd vedli v rozhodujícím pátém setu čtvrtfinálového utkání Českého poháru nad favorizovanými Českými Budějovicemi 10:8, následně však ztratili pět výměn po sobě a tie-break prohráli 13:15.

Po výhře 3:2 na sety tak postoupili do semifinále Jihočeši, kteří udrželi naději na obhajobu prvenství. „Jsme rádi, že jsme postoupili, ale bylo to trápení. Obrana veškerá žádná, ani v poli, ani na bloku. Nevím, čím to bylo, možná brzkým časem utkání. Nechci se na to vymlouvat, byla to ale bída," řekl trenér Českých Budějovic René Dvořák.

Jeho kolega na lavičce Beskyd Jakub Salon byl zklamaný. „Hodně jsme bojovali, dobře jsme bránili. Bohužel přišla série podání Stoiloviče, která rozhodla celý zápas," dodal Salon. „Musím pogratulovat Budějovicím. My jsme odehráli jeden z nejlepších zápasů v téhle sezoně. Byl to krásný pocit vidět Budějovice, jak jsou nervózní, že už se skoro blíží domů,“ uzavřel kapitán Beskyd Tomáš Široký.

VK Jihostroj České Budějovice - Black Volley Beskydy 3:2 (-13, 23, 17, -26, 13)

Rozhodčí: Spáčil , Dušek. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Dolgopolov, Mečiar, Široký, Romanutti, Krysiak, August, libero Moník. Střídali: Benda, Čechmánek, Mišek. Trenér: Salon.