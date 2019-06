Výzva, extrém, odhodlání. Tři slova, která nejlépe vystihují největší letošní novinku sportovního víkendu v okolí přehrady Olešná ve Frýdku-Místku. V rámci premiérového ročníku multisportovní akce FmsportFEST připravili organizátoři na víkendové dny 15. a 16. června Beskyd ultra triatlonový závod XTRI GRIZZLYMAN. V Evropě se tento závod řadí k těm nejtěžším. Pro hobíky a aktivní veřejnost je pak připraven méně náročný PANDAMAN.

Je to již tradicí, že se v červnových dnech konají v bezprostřední blízkosti přehrady Olešná, vytrvalostní závody. Doposud ale žádná z disciplín nezavedla sportovce přímo do vody. „Vody jsme si nikdy nevšímali, zejména kvůli její špatné kvalitě. Olešná je však nyní nově zrevitalizována, vyčištěná, voda má mnohem lepší kvalitu. Dlouhou jsme si ale s myšlenkou zapojit vodu do disciplín pohrávali. Měli jsme ji v hlavě, ale nevěděli jsme, kam triatlon v nabitém kalendáři zařadit a jak jej pojmout. Čas však nyní uzrál,“ vysvětluje Libor Uher.

Výsledkem toho je závod XTRI GRIZZLYMAN, který má podtitul Extrém, který kouše! Medvědí porce jednotlivých disciplín napovídá, že výhrou bude už jen samotné zdolání. Účastníky náročného ultra triatlonu na úvod čeká na Olešné 3,8 km plavání, následně pak v sedle silničních kol musí zdolat porci 205 km s převýšením 4100 m a závěrečný běh pak má maratonskou délku 42,5 km a k tomu brutální převýšení 2100 m.

„Máme dvě distance, krátký triatlon PANDAMEN pro hobíky a aktivní veřejnost. Protipólem bude právě extrémní GRIZZLYMAN, který nese díky převýšení + 6300 m paramerty nejtěžšího evropského závodu. Triatlonový závod s takovým převýšením v Evropě zkrátka není,“ potvrzuje náročnost Libor Uher.

Cyklistická část triatlonu povede přes všechna beskydská sedla až do Makova na Slovensko a zpět do Ostravice k WOOD Areně, kde si závodníci přezují cyklistické tretry za běžecké boty. „Horská prémie na kole bude na Lysé hoře. Závodník ji během našeho závodu ochutná hned dvakrát, neboť na ni musí i vyběhnout,“ pokračuje dále Uher. Výjezd na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd měří 8,6 km a řadí se tak k nejdelším „stoupákům“ v České republice. Při běhu pak závodníci musí zdolat z Ostravice (410 m.n.m.) na Lysou horu (1324 m.n.m.) převýšení 914 metrů.

Start ultra maratonu na břehu přehrady Olešná bude v sobotu 15. června v 5.00 hodin ráno, limit pro jeho zdolání je 24 hodin. „Máme to načasované tak, aby nejrychlejší závodníci byli v cíli za světla. Kolem 19. až 20. hodiny pak můžeme očekávat v cíli na Olešné nejrychlejší borce,“ odhaduje hlavní organizátor triatlonového závodu.

GRIZZLYMAN

PLAVÁNÍ

2x okruh 1,9km (hráz → Rybárna → Jachtklub → Autokemp), stopčas pro opuštění vody 7:00 hod (limit 2 hod)

SILNIČNÍ KOLO

Olešná autokemp 300 m.n.m.→ Palkovice → Kozlovice → Tichá → Trojanovice → PUSTEVNY 1034 m. n. m. → Prostřední Bečva → Hutisko-Solanec, SOLÁŇ 800 m n. m. → Velké Karlovice → KASÁRNA 990 m n. m. → Makov (SK) → BUMBÁLKA 875 m n. m. → Bečva → Pustevny → Kunčice p. Ondřejníkem Čeladná → Frýdlant → Pržno → Pražmo → Morávka-Bebek → VISALAJE 788 m n. m. → Zlatník - Pape žov → LYSÁ HORA 1324 m n. m. (horská prémie 8,6 km) → Krásná → Lubno → Frýdlant-Nová Ves → Ostravice WoodArena 410 m.n.m.

BĚH

Ostravice 410 m n. m. → Lysá hora 1324 m n. m. → Krásná 550 m n. m. → Kykulka 996 m n. m. → Frýdlant n.O. podchod 355 m.n.m. → Ondřejník sedlo 774 m n. m. → Ondřejník 890 m n. m. → Metylovice 375 m n. m. → Čupek 524 m n. m. → Olešná 300 m n. m.

PANDAMAN

PLAVÁNÍ – 500 m

KOLO – 16 km

BĚH – 5 km