Dlouhá cesta nebyla na hostujících hráčích v úvodu nijak znát a Beskydy se dostaly do vedení 1:0 na sety. Frýdek-Místek první sadu vyhrál poměrem 25:19 a herně měl navrch.

Jenže další tři sady ovládli domácí, kteří tak zvítězili 3:1 na sety. Chleba se lámal ve třetí sadě, v níž se oba týmy přetahovaly o vedení, set ale nakonec ve svůj prospěch po výsledku 26:24 získala Příbram. „Vypadalo to jako všechny naše ostatní zápasy venku. Skvěle jsme vyhráli první set, do druhého setu nastoupíme také skvěle a pak si to necháme protéct mezi prsty,“ řekl trenér Frýdku-Místku Jakub Salon.

Co se s hostujícím týmem stalo, že nadějně rozehraný duel nedotáhl do zdárného konce? „Nevím, jestli jsme přestali hrát, nebo jestli se domácí tolik zlepšili. Asi jsme se uspokojili a postupně se nám zbortila celá hra,“ uvedl kapitán Beskyd Tomáš Široký.

Zatímco doma jsou hráči Beskyd úspěšní, venku se výsledkově trápí. „Víme, na čem máme pracovat. Pracujeme na tom a víme, co musíme zlepšit,“ říká Salon, jehož svěřenci sehrají do Vánoc ještě dva zápasy – ve Zlíně a s Českými Budějovicemi.

VK Euro Sitex Příbram – Black Volley Beskydy 3:1 (-19, 16, 24, 20)

Rozhodčí: Velinov, Nedbálek. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Dolgopolov, Mečiar, Čechmánek, Romanutti, Krysiak, August, libero Moník. Střídali: Pospíšil, Široký, Mišek, Prokůpek. Trenér: Salon.