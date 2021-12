Beskydské trápila dlouhá série porážek, v extralize vyhráli naposledy během října. O to důležitější byl jejich poslední domácí zápas proti Zlínu - jednalo se totiž o souboj předposledního s posledním týmem tabulky.

Hráči Frýdku-Místku věděli, že musí bodovat, jenže vstup do zápasu jim nevyšel a úvodní sadu ovládl po výsledku 25:22 Zlín. „Začátek byl hodně, hodně nervózní. Bylo na nás vidět, že jsme byli víceméně možná podruhé za tuto sezonu v roli favorita a hrozně to na nás dolehlo, takže jsme první set nezvládli,” prohlásil po utkání kapitán domácího týmu Jakub Motyčka.

Hráči Frýdku-Místku ale zabrali a druhou sadu vyhráli poměrem 25:21. „Po rozpačitém začátku, kdy jsme se trošku hledali, jsme potom byli lepší tým, komplexnější hlavně v obraně,” uvedl trenér Beskyd Jakub Salon.

Třetí sada se nesla v jasné režii domácích, kteří vyhráli i čtvrtý set (25:23) a zapsali si velmi důležitou výhru. „Samozřejmě oba dva týmy chtěly vyhrát. Myslím si, že jsme to dobře ubránili a i příchod střídajících hráčů vnesl jiskru do týmu. Jsem rád, že můžeme využít všech devět hráčů, co máme momentálně k dispozici,” pochválil své svěřence Salon.