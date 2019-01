Frýdek-Místek – Za okny pomalu přituhuje, Paní Zima se určitě brzy přihlásí o své slovo. To však běžce z atletického oddílu TJ Slezan Frýdek-Místek od závodění vůbec neodrazuje.

Frýdeckými parky se běželo letos popáté | Foto: Archiv oddílu

Za chladného, ale na konec listopadu velice příjemného počasí, se konal 5. ročník Běhu frýdeckým parkem. Letos se ovšem poprvé běželo s účastí dospělých. „Jako první se na start postavila mládež. Běhalo se v parku nad naším stadionem a v sedmi věkových kategoriích se představilo 158 chlapců a děvčat," prozradil předseda TJ Slezan Josef Nejezchleba.

A domácí atleti opět o sobě dali výrazně vědět. „Mezi vítězkami svých kategorií byly Katka Ungrová, Anna Václavíková, Anna Cagašová a Petra Pavlásková. U chlapců pak vyhráli Josef Májovský, Thomas Hlavačka, Patrik Lučan a Jan Tesarčík," radoval se z úspěchu Nejezchleba. A právě posledně jmenovaný závodník Jan Tesarčík se postavil ještě i na start závodu mužů, který se už běžel v parku u sokolovny. „Honza mezi třicítkou mužů nenašel na čtyř a půl kilometrové trati konkurenci a v čase 13,48 minuty s přehledem zvítězil před vítkovickým Michalem Stavovským a dalším našim běžcem Sergejem Tkachem," řekl Josef Nejezchleba. Medailové žně frýdecko-místeckých běžců pokračovaly také v závodu žen, které běžely na poloviční trati. Pro zlato si zaběhla Kateřina Siebeltová, druhá skončila její sestra Veronika. Poslední vítězství pro domácí barvy přidal mezi muži nad 45 let Martin Bušek.

Běžecký pohár jde do finiše

Do skončení Frýdecko-místeckého běžeckého poháru schází již poslední závod. V osmnácti dosud uskutečněných závodech startovalo 299 mužů a 147 žen. Zatímco muži bojují ve čtyřech věkových kategoriích, u žen se běhá pouze ve dvou. Právě kategorie žen do 34 let bude ještě napínavá, jelikož souboj o celkové vítězství svedou v posledním dílu dosud vedoucí Natálie Závorková se setry Siebeltovými. „Nejlepší výchozí pozici bude mít Veronika, které stačí doběhnout na třetím místě, ale nesmí závod prohrát s Natálií," nastínil možné taktické záměry běžkyň Josef Nejezchleba.

Ten také prozradil, že všechny další kategorie již své vítěze znají. Usilovat se tak bude už jen o další konečné pořadí. Mezi ženami nad 35 let zvítězí bez ohledu na poslední závod Ludmila Trávničková před Helenou Czeczotkovou a Klárou Maštalířovou. Mezi muži do 34 let zvítězí Daniel Raška, před Tomášem Blablou a o třetí místo svedou souboj Jan Šrubař se Sergejem Tkachem. U mužů nad 35 let bude nejlepší Michael Václavík a o druhé místo se ještě utkají Radim Lipták a Tomáš Ernst. To u mužů nad 45 let je již rozhodnuto o všem. Vítězem se stane Vladan Šindelek, před Rostislavem Trávníčkem a Martinem Buškem. Nejstarší mužskou kategorii nad 55 let ovládne Vlado Martynek a o druhé místo zabojují Roman Slowioczek s Bronislavem Walkem. 33. ročník celoročního běžeckého seriálu se uzavře v neděli 7. prosince na Předvánočním běhu.

Úspěšný Mikulášský běh

Ve jihomoravském Vyškově se o uplynulém víkendu běžel Mikulášský běh za účasti několika frýdecko-místeckých atletů. Ti si však v početném startovním poli vedli náramně, když vítězství a zlaté medaile převzali Petra Pavlásková ve starších žákyních a Jan Tesarčík mezi dorostenci. Na stříbrném stupínku ho ještě ve stejné věkové kategorii doplnil Sergej Tkach a mezi juniorkami Kateřina Siebeltová. V mladším žactvu dále vybojovali bronzové medaile Eliška Kopcová mezi děvčaty a Patrik Lučan mezi chlapci. (sch)