„Cyklokros se ve světě posouvá do nových atraktivních lokací. I my proto pro pořádání mezinárodních závodů hledáme nové netradiční tratě. Areál Dolních Vítkovic je přesně to, co může naši disciplínu oživit a přilákat k ní nové závodníky i fanoušky,“ vysvětlil Petr Balogh, předseda komise cyklokrosu Českého svazu cyklistiky.

Světová premiéra: po běžkách a beachi se mezi vysokými pecemi pojede i cyklokros

Na tříkilometrovém specifickém okruhu v bývalém industriálním areálu v Dolních Vítkovicích se vystřídá sedm druhů povrchu od dlažebních kostek přes písek, hlínu, trávu, šotolinu až po asfalt nebo dřevěný most. „Máme tam snad všechno. Samozřejmě, pokud ještě nebude sníh a led. A to v prosinci být může. Z loňska zůstalo asi nejstrmější schodiště v celé české kotlině,“ prozradil stavitel trati Radovan Šťastný s tím, že letošní novinkou bude průjezd jednou z hal.

V Ostravě se jel první cyklokrosový závod pod vysokými pecemi, podívejte se

Evropský pohár je určen hlavně juniorům, juniorkám, mužům a ženám do 23 let. „Jejich ostravské závody jsou zařazeny v kalendáři UCI na úrovni C2. To pro ně znamená možnost získat body do mezinárodního žebříčku i slušné prize money, na které by ve Světovém poháru v konkurenci belgických a holandských jezdců jen těžko dosáhli,“ uvedl ředitel závodu Miloš Židík s tím, že mimo bude soutěžit i žactvo do 15 let, ženy a muži Masters a Elite.

Loňský ukázkový ročník vyhrál táborský Jakub Ťoupalík, týmový kolega aktuálně nejlepšího českého jezdce Michaela Boroše a bratr bývalého juniorského světového šampiona Adama Ťoupalíka.