Suverénně vyhrál prosincový šampionát čtyř zemí v Ostravě, na lednovém mistrovství Evropy v rakouském Grazu předvedl nejlepší krátký program a celkově skončil sedmý, 5. února se poprvé stal otcem a 30. března oslavil 30. narozeniny. To jsou největší události minulých měsíců českého krasobruslaře Michala Březiny.

Michal Březina

„Nejlepší chvíle mého života,“ napsal na sociální sítě účastník tří olympijských her a bronzový medailista z ME 2013 poté, co jeho manželka, choreografka a bývalá krasobruslařka Danielle (Montalbano) porodila dceru Nayu Rose.