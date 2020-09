Volejbalistky Frýdku-Místku měly v sobotu na půdě Ostravy vstoupit do nové sezony UNIQUA extraligy. Jenže jsou znovu v karanténě.

Volejbalistky Frýdku-Místku se chtějí porvat o postup do play off. | Foto: Ivan Němeček

Spoustu sportovních oddílů v přípravě zasáhl koronavirus. A volejbalistky Frýdku-Místku nebyly výjimkou. „Uvidíme, co se bude dít dál. Jsme po jedné karanténě, příště ale klidně může být pozitivní i někdo další. Je to nahoru dolů, ale to si člověk nevybere,“ říkal ještě před pár dny nový trenér volejbalistek Frýdku-Místku Leoš Chalupa. To ještě netušil, že se koronavirus do jeho týmů vrátí, hráčky budou muset zase do karantény a derby v Ostravě se tak v původním termínu neodehraje.