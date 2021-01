Volejbalové Beskydy v letošní sezoně ještě nevyhrály ani jedno venkovní utkání. Na domácí půdě v úvodním duelu zdolaly za tři body Ostravu, od té doby ale na plný bodový zisk čekají marně. Není proto divu, že s dosavadním průběhem ročníku nejsou ve Frýdku-Místku úplně spokojeni.

„Neuhráli jsme body tam, kde jsme je uhrát měli. Těch bodů už jsme poztráceli opravdu hodně,“ řekl trenér Beskyd Jakub Salon. „Možná nám chybí trochu zkušeností. Musíme zachovat chladnou hlavu v koncovkách, tam nás to stojí body,“ dodal.

Frýdek-Místek je v tabulce aktuálně devátý, tudíž si drží místo pro předkolo play off, do kterého půjdou týmy na sedmém až desátém místě. „Porveme se o to, abychom získali ještě co nejvíc bodů. Abychom náš herní projev a kvalitu z tréninků dokázali přetavit,“ uvedl Salon, který ví, že je jeho tým zatím za očekáváním. „Čekal a doufal jsem, že budeme výše a budeme mít více bodů. Zatím se nám však nedaří prodat sto procent toho, na co máme,“ uvědomuje si kouč týmu, kde jeho svěřence tlačí bota.

Přestože se beskydským zatím zcela nedaří, Salon svému týmu věří a sahat do něj nebude. „Nemáme v plánu nijak měnit kádr. Myslím si, že je kvalitní, což jsme potvrdili i doma, kde jsme dokázali porazit silné týmy,“ řekl trenér Salon, jenž má k dispozici poměrně mladé mužstvo. „Kluci zatím ještě sbírají zkušenosti. Trénovat můžeme cokoliv, ale jedině zápasy ukážou, jak na tom jsme. To se nedá naučit,“ uvedl.

Letošní sezona probíhá kvůli koronaviru jinak a navíc se stále hraje bez diváků. „Na to se moc zvyknout nedá. Diváci jsou sedmým hráčem na hřišti, pro mě je to bez nich strašně smutné,“ mrzí absence fanoušků Salona. Zápasy jsou navíc často namačkané na sebe a program extraligových volejbalistů je opravdu náročný. „Nemáme moc prostoru na regeneraci. Na druhou stranu, pokud prohrajeme a hned máme další zápas, tak na porážku můžeme aspoň rychleji zapomenout,“ uzavřel trenér Beskyd.