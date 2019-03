„Jan Veselý začínal s basketbalem v Příboře, v dospělosti pak hrál dokonce v NBA, nyní působí v týmu Fenerbahce Istanbul, se kterým vyhrál tureckou ligu. Je to talent, na který můžeme být pyšní,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který měl nad slavnostním oceňováním záštitu.

„Moc si toho vážím, jsem rád, že si MS kraj na mě vzpomněl. Vždy jsem tuto cenu chtěl získat,“ vzkázal prostřednictvím zdravice Jan Veselý. Cenu za něj převzal jeho otec.

Do Síně slávy byl uveden Verner Lička, v současnosti předseda Unie českých fotbalových trenérů.

„Tento uznávaný trenér a bývalý vynikající fotbalista byl na vrcholu své kariéry v roce 1980, kdy s týmem přivezl zlatou medaili z olympiády v Moskvě a bronz z mistrovství Evropy v Itálii. Osobní setkání s touto významnou osobností bylo pro mne velkou ctí,“ řekl náměstek hejtmana pro sport Stanislav Folwarczny.

„Měl jsem slzy na krajíčku, tak jsem si z toho raději dělal srandu, abych se nerozbrečel,“ přiznal Verner Lička.

Během slavnostního galavečera bylo ve čtvrtek v aule Gong v Dolních Vítkovicích v Ostravě předáno 21 cen v deseti kategoriích.

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2018: Dospělí: Simona Vrzalová (atletka), Gabriela Capová (alpská lyžařka), Lukáš Souček (florbalový brankář).



Družstva: Družstvo mužů Beskydského golfového klubu, baseballisté Arrows Ostrava, házenkáři Karviné.



Mládež do 19 let: Barbora Malíková (atletika), František Polák (vzpírání), Hynek Bartoň (tenis), Sabina Košárková (Bikros BMX), Tereza Švábíková (badminton).



Objev roku: Viktor Byrtus (squash).



Trenéři: Zbyněk Bajger (stolní tenis, TJ Ostrava KST), Evžen Milčinský (krasobruslení, FSC Kopřivnice), Václav Varaďa (lední hokej, HC Oceláři Třinec muži).



Handicapovaní sportovci: Pavel Děcký (handbike MTB), Vojtěch Konečný (atletika, hod diskem).



Mimořádný počin: karatista Richard Pail (po vážném onemocnění a ještě neukončené léčbě společně s týmem vyhrál 1. ligu družstev)



Akce roku: Český atletický svaz byl oceněn za realizaci akce Kontinentální pohár.



Síň slávy: Verner Lička - bývalý vynikající československý fotbalista a trenér. Začínal s fotbalem v Hlučíně, následně působil ve fotbalových klubech Ostroj Opava, Dukla Tachov, FC Baník Ostrava. Během kariéry měl také angažmá v zahraničních klubech ve Francii a Belgii. Mezi jeho hráčské úspěchy patří zlato na LOH 1980 v Moskvě, bronz z ME 1980 v Itálii a tři vítězství československé ligy. Verner Lička byl dvakrát vyhlášen nejlepším střelcem československé ligy. V současnosti je předsedou Unie českých fotbalových trenérů.



Cena hejtmana kraje, Sportovec roku 2018: Jan Veselý začal hrát basketbal v mládežnických klubech Příbor a BK Snakes Ostrava. V roce 2007 začala jeho zahraniční kariéra, když přestoupil do slovinského klubu Geoplin Slovan. Následně působil v srbském Partizanu Bělehrad, kde se stal oporou týmu a oblíbencem srbských fanoušků. Jan Veselý se v roce 2010 stal nejlepším mladým hráčem do 22 let v celé Evropě. V roce 2011 byl draftován do NBA týmem Washington Wizards, v únoru 2014 přestoupil do týmu Denver Nuggets. V létě 2014 NBA opustil a začal hrát za tým Fenerbahce Ulker Istanbul, se kterým vyhrál tureckou ligu.