Brušperk - Českým reprezentantům se vstup do prvního ze dvou přípravných zápasů na březnovou kvalifikaci ME se Slovinskem vydařil parádně.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Po 32. odehraných vteřinách se po rohovém kopu trefil Jiří Novotný a po dalších třech minutách přidal druhou branku do slovinské branky tečí Rešetár. Češi poté zvolnili dovolili soupeři dvakrát nastřelit tyč Mellerovy branky. Uklidnění do řad českého týmu přinesl individuální akcí Roman Mareš a čtvrtý gól přidal ještě do poločasu Rešetár.

Brzy po začátku druhého poločasu našel Kroulík mezeru mezi nohami brankáře Mohoriče a Češi se mohli soustředit na bránění svého náskoku. V závěru si Češi vyzkoušeli i hru bez brankáře, kterou čtyři vteřiny před koncem zužitkoval opět Rešetár.

„Podali jsme velmi dobrý výkon, i když tam chyby byly. Ujali jsme se vedení ze dvou standardek, které pilujeme, což mě potěšilo. Ve druhé půli už Slovinci odpadli. Mohli jsme si vyzkoušet i power play, takže jsem spokojený,“ uvedl reprezentační kouč Tomáš Neumann.

Stejní soupeři se představí v brušperské hale i zítra. Utkání začíná opět v 18 hodin.