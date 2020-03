Tituly obhajují Olga Kolářová a Daniel Mekbib. Druhý jmenovaný si s Annou Serme, loňskou finalistkou mezi ženami, včera při setkání s novináři zahráli s vítkovickými hokejisty Ondřejem Romanem a Janem Výtiskem.

Především konfrontace urostlého a na ledě tvrdého kapitána ostravského celku s útlou postavou Serme budila zvědavost. Squashistka dokonce použila ochranné brýle. „Ale nakonec jsem je nepotřebovala,“ usmála se.

„Rozdílu mezi námi jsem se bála, ale nakonec ke kolizi nedošlo. Bylo to v pohodě. A musím říct, že jsem byla mile překvapená, protože to bylo super,“ pochválila Výtiska Serme.

Osmatřicetiletý hokejista reagoval pohotově. „Většina hokejistů v létě hraje tenis, já ne, já jsem spíše na squash. Moc mi to sice nejde, to jsem teď zjistil, je to i záhul, ale dobrý na koordinaci pohybu, orientaci, fyzičku. Zajímavé zpestření,“ uvedl Výtisk s tím, že hraje často proti kamarádovi a jednou je úspěšný on, podruhé soupeř.

Fyzickou hru, která navíc ani nepatří do jeho repertoáru na ledě, vyloučil i Ondřej Roman. Přiznal, že Daniel Mekbib byl pro něj složitým protivníkem. „Je na jiné úrovni. Byla pro mě čest si zahrát bylo vidět, že mistrem na správném místě,“ uznal. „Celkově squash je proti hokeji dynamičtější a rychlejší sport, tady nějakou fyzickou převahu těžko využijete,“ dodal Roman.

Šampionát se do třetího největšího města v Česku vrací po pěti letech. Díky přesunu zároveň museli organizátoři oželet skleněné kurty a hrát se tak bude klasických.

Favorité jsou jasní. Mekbibovi by měli konkurovat další rodáci z Moravskoslezského kraje, Viktor Byrtus a Jakub Solnický. „Samozřejmě chci vyhrát a obhájit titul, protože jsem na vlně, daří se mi, ale rozhodně to nebude žádná procházka růžovým sadem,“ měl jasno Mekbib, který nedávno vyhrál jeden z prestižních turnajů v Kanadě.

Podobně mluvila i rodačka z Opavy Anna Serme. „Samozřejmě věřím ve finále, proto jsme tady a pokud to vyjde, uvidíme s kým se utkám,“ doplnila členka nejlepší sedmdesátky hráček na světě.

Mistrovství bude mít také charitativní podtext. Domácí Ostrava squash klub se rozhodl podpořit Maraton MARS, který proběhne zítra a v sobotu po sportovních centrech v celé republice, na podporu léčby roztroušené sklerózy. Nadačnímu fondu Impuls bude bude věnováno 11+9 koruny (typický výsledek squashového setu) za každé odehrané utkání.