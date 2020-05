„Je pro mě výzvou vrátit klub tam, kam patří,“ říká odhodlaně bývalý čtyřnásobný nejlepší házenkář Slovenska. Ten v roce 2003 dovedl Frýdek-Místek k historickému extraligovému titulu a několik let také působil v elitní německé Bundeslize.

Co vás přimělo postavit se ještě na trenérskou lavičku mužů?

Těch věcí bylo více. Jednou z nich bylo, že se mi nelíbil propad A-týmu, který rok co rok klesal níž a níž. Přitom mládežnickým družstvům Frýdku se dařilo, u nich byl ten postup opačný. Druhou věcí je, že mi na Frýdku-Místku záleží. Žiju tady od návratu z Německa a mám k městu i klubu vztah.

Jak dlouho může trvat, než klub zase vrátíte tam, kam podle vás patří?

To je těžké odhadnout. Propad byl taky postupný a nebylo to z roku na rok. Nebude to lehké, ale každopádně do toho chci jít a věřím, že se stále budeme posouvat.

A čím si ten propad vysvětlujete?

Těžko říct, dlouho jsem tady totiž nebyl. V roce 2003 jsem šel do ciziny, a i když jsem sledoval, jak se klubu vede, tak jsem neměl podrobné informace o tom, proč tomu tak je. Všechno ale souvisí se vším. Kdysi byl klub plně profesionální a bylo tady více sponzorů. Na kvalitní tým totiž potřebujete peníze. Od toho se pak odvíjely i výsledky.

Myslíte, že nastal čas, kdy by se místní házená měla zase zvednout?

Frýdek-Místek je házenkářské město. Tehdy, když jsme hráli finále, na házenou chodilo šest až sedm tisíc lidí. I proto je mým cílem vrátit házenou do povědomí ve městě, snažit se přilákat diváky a hrát tak, abychom přitáhli i sponzory.

Jak na časy, kdy jste s Frýdkem-Místkem vyhráli titul, vzpomínáte?

Občas si na to vzpomenu, tím spíš v dnešní době a v karanténě, kdy ty zápasy běží i na internetu. Vrátilo se mi to. Bylo to úžasné, atmosféra ve městě i v hale byla skvělá. Celé město žilo házenou a my jsme si to užívali. Rád na to vzpomínám.

Bude jedním z vašich úkolů zabudovat do týmu mladé hráče?

Každopádně. Práce s mládeží u nás funguje dobře, za což hovoří i výsledky. Poslední dva nebo tři roky se nám daří vychovávat talenty i do mládežnických reprezentací. Hodně kluků prošlo mýma rukama, já jim věřím a budu je zapracovávat. Vím ale, že je to nesmírně těžké, protože z dorostu do mužů je to největší skok.

Jak se nyní připravujete?

Hráči měli po vynuceném konci sezony individuální plány a věřím, že je alespoň z části plnili. Teď už v rámci možností zase trénujeme. Máme dost času, abychom dohnali resty, a pracujeme na tom, abychom byli co nejlépe připraveni na novou sezonu.

Máte už v hlavě nějaké posily?

I když se netrénovalo, tak jsme pracovali na tom, aby byl tým kvalitní. Určitě dojde k nějaké obměně kádru, někdo skončí a taky pracujeme na posilách, které by pro Frýdek-Místek měly být zajímavé. Nechci však nic konkretizovat, v současné době jsme v kontaktu s více hráči a já věřím, že se nám někoho z nich podaří přivést. Moje představa je, že by tady mělo být sedm nebo osm zkušenějších hráčů, kteří to potáhnou, a ty pak doplní naše mládež.