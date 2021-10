Adam Čmiel dlouho nevěděl, jestli vůbec Velkou pardubickou pojede. „Ve stáji, ve které jsem pracoval, jsme na začátku sezony měli pro Velkou pardubickou čtyři koně. Ti se ale během roku zranili a zůstal tam jeden. Pak se navíc udála další věc, která mě donutila odejít ze stáje, a tak jsem si koníka musel hledat na vlastní pěst. Nakonec se to povedlo,” řekl ještě před závodem pro Deník.

Na Velkou pardubickou se postavil s francouzským koněm Beau Rochelais, který patřili k outsiderům. Této nálepky se ale nezalekli a předvedli parádní výkon. „Závod se pro nás dlouho vyvíjel podle představ. Přesně tak, jak jsme si to s trenérkou a majitelem naplánovali,” uvedl.

Čmiel se od začátku držel mezi nejlepšími. Na Taxisův příkop se dostali mezi pětici nejlepších a obávanou překážku pokořili bez sebemenších problémů. „Koník to lupnul jako malinu,” usmál se Čmiel.

Až do osmého skoku se pohybovali na třetím místě, jenže pak se jejich jízda zadrhla. „Vybočil tam volný kůň, který strhl jednoho francouzského žokeje. Vytlačili mě a já jsem musel zastavit. Ale nevzdali jsme to, najeli jsme na překážku znovu a skočili jsme ji z místa,” pokračoval Čmiel, jenž však nabral na zbytek startovního pole ztrátu dlouhou zhruba 400 metrů.

Čmiel a Beau Rochelais přesto pokračovali dál a dotahovali se zpátky. Velkou pardubickou však nakonec nedojeli. „Stíhací jízda si vybrala svou daň. Kůň tam nechal většinu svých sil, a tak jsem ho musel na předposlední překážce zastavit. Byl unavený a vyčerpaný, nechtěl jsem riskovat jeho ani mé zranění, dodal Čmiel.

Jezdec z Jablunkova sice slavný závod nedokončil, zklamaný ale rozhodně nebyl. „To zkrátka k dostihům patří, karamboly se stávají. Když vás vytlačí volný kůň, to už neovlivníte. Abyste dojeli do cíle, tak potřebujete i kousek štěstíčka a my jsme ho tentokrát neměli,” prohlásil Čmiel.

Pokud by ke kolizi nedošlo, mohl Čmiel společně se svým koněm útočit hodně vysoko. „Když jel tento kůň závod před dvěma lety poprvé, tak spadl na Taxisu. Takže jsme to chtěli jen dokončit. Ale já jsem věděl, že je ve velké formě i pohodě a bude chtít závodit. Cítil jsem, že může být do první pětky, ten den na to měl,” uvedl Čmiel, jenž si na Velké pardubické užíval také parádní atmosféru. „Loni to bylo bez diváků a bylo to komorní. Teď ale dorazilo 15 tisíc lidí, to je daleko větší motivace. Bylo to veselé a živé,” uzavřel.