Letos si pořadatelé závodu řekli, že je čeká takzvaný nultý ročník. „Nejen kvůli covidu, který do toho hodil vidle. Pořádně jsme obměnili i realizační tým. Spousta lidí, kteří se dříve o Gracii starali s námi a pomáhali, jak se dalo, skončila. Za všechny mohu jmenovat třeba manžele Šedovi, takže s novými obětavci si to letos zase odzkoušíme v nové startovní pozici,“ uvedl Koláček.

V pondělí se rozhodne o budoucnosti Gracie

Co je nového? UCI (mezinárodní cyklistická federace) například vyžaduje covid pasy, závodnice se tak musejí připravit na testování, popřípadě izolaci od kolegyň. „To si ale zajišťují samotné týmy. Změna je také u hotelů, které na nás nemohly čekat, takže letos jsme sháněli ubytování, kde se dalo. Co ale musím vyzdvihnout, je stabilita finančního zajištění závodu. Po problémech v předchozích letech to musím zaklepat, ale s penězi jsme na tom slušně,“ ulevilo se Koláčkovi. Rozpočet na letošní Gracii ve výši 1,9 milionu korun je plně pokryt. Dalším plusem je urychlení vyřizování „papírů“ s městskými a krajským úřady. „S povděkem jsme kvitovali zlepšenou spolupráci s úřady, a to díky datovým schránkám. U policie se nezměnilo skoro nic, tam je spolupráce tradičně skvělá,“ pochvaluje si organizačně Koláček.

Dva roky závod stojí. Cyklistickou Gracii Orlová museli její organizátoři zrušit

A sportovně? Letos se na Gracii představí 23 týmů ze čtrnácti evropských zemí. Nejsou mezi nimi Rusky a Ukrajinky, což vzhledem k válečnému konfliktu obou zemí na Ukrajině asi nikoho nepřekvapí. Startovat budou tři české týmy. „Kvalitativně bych to zhodnotil jako lehký nadprůměr. Na ty možnosti, jaké zde máme a kde figurujeme, se dá čekat pěkný závod. Říkal jsem to už v roce 2019, sice tady nebude úplná špička, o to zajímavější ale může být samotný závod a to se potvrdilo,“ poznamenal Petr Koláček.

Navíc účast německých, nizozemských a belgických týmů dává pokaždé záruku toho, že se zde představí kvalitní jezdkyně z těchto cyklistických velmocí, minimálně talentované naděje a budoucí hvězdy ženské cyklistiky.

Letošní Gracia měří 387 kilometrů, je roztažena tradičně do čtyř dnů, neboť dvě etapy se jedou v sobotu. Jde o časovku v Havířově. Královská vrchařská etapa se jede v pátek.

Program Gracie

Čtvrtek 28. 4. (13.00): I. etapa, Orlová - Štramberk (start před MěÚ Orlová)

Pátek 29. 4. (11.00): II. etapa, Lichnov - Lichnov (start v Lichnově, směr Bordovice, Frenštát p. R.)

Sobota 30. 4. (9.30): III. etapa, časovka Havířov - Ostrava - Havířov (start na Ostravské ulici směr Rudná)

Sobota 30. 4. (15.00): IV. etapa, Dětmarovice - Orlová (start u Tepelné elektrárny Dětmarovice)

Neděle 1. 5. (10.00): V. etapa, okruhy v Orlové (start před MěÚ Orlová)