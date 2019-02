„Dnes to bylo vyloženě o tom urvat ty dva body a postupně se zase dostat výš v herním projevu. Po těch dvou prohrách jsme nebyli úplně v pohodě,“ přiznal trenér Marek Michalisko poté, co jeho tým podlehl v jiném derby Kopřivnici, a pak prohrál i v Plzni.

Na domácích byla v první půli znatelná nervozita. Před těžkým týdnem nechal trenér odpočívat na lavičce špílmachra Michala Brůnu, do role brankářského mentora se vtělil Nemanja Marjanovič. „Dohoda s gólmany byla taková, že dnes si půjde zachytat Péťa Mokroš, protože nebyl v poslední době tak vytížený,“ objasnil Michalisko.

Což o to, Mokroš nezklamal. Lídr Brůna nakonec ale na palubovku musel. Domácím se totiž nedařilo udržet si větší náskok delší dobu. Dvakrát odskočili do třígólového náskoku, pokaždé o něj přišli.

„Ty chyby tam budou pořád, jde jen o to omezit jejich počet. Dneska jsme jich udělali dost v obraně, naštěstí jen v první půli. A nebyly to vyloženě technické chyby, spíš takové ty nedostatky v herním systému. Nicméně na tom pracujeme, zase si to oživíme, o to obavy nemám,“ přiblížil Michalisko.

Frýdečtí odehráli sympatický poločas. Karvinou trápil Sebastián Strack, autor osmi branek, který se prosazoval individuálně i v kombinaci se spoluhráči. „Poločas jsme se drželi, hráli jsme to, na co máme,“ stručně zhodnotil průběh duelu zkušený trenér Pepina Jiří Kekrt. Jeho svěřencům utekla úvodní desetiminutovka druhé půle, kdy se dostal Baník do čtyřgólového náskoku a ten už nepustil.

Frýdecko-místečtí hráči jsou v tabulce sedmí, o vyřazovací část budou bojovat s Duklou, Zubřím a Lovosicemi. Do konce soutěže scházejí čtyři kola.

Baník Karviná – Pepino Frýdek-Místek 41:31 (19:17)

Sled: 1:2, 4:4, 8:6, 10:8, 13:11, 15:14, 17:17, 21:19, 25:20, 29:22, 32:25, 37:29. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmičky: 2/1:3/2. Vyloučení: 7:6. ČK: 50. Brůna (K). Diváci: 772.

Nejvíce branek Karviné: Chudoba, Solák a Zbránek po 7, Jan Užek 6/1.

Frýdek-Místek: Cáb, Pyško 1 – Bosák 1, Pomichálek 2, Gřešek 3, Horáček 4, Kocich 5/1, Strack 8/1, Bureš 2, Petrovský 1, Šimek, Žvak 1, Musálek, Mazur 3. Trenér: Kekrt.