Dres Pepina, které má za sebou bídný ročník, v příští sezoně oblékne Radim Chudoba, jenž dorazil z konkurenční Karviné. Za tu dříve hrával také Tomáš Mlotek, ročník 1994, který do Frýdku-Místku přišel z Hranic, kde působil dva roky. „Věřím, že si s kluky sedneme a sezona bude lepší než ta minulá,“ říká nová frýdecká spojka.

Mlotek ve Frýdku-Místku už rok bydlí, a i proto se dohodl na smlouvě s Pepinem. „Chtěl jsem hrát v místě bydliště,“ uvedl házenkář, který řadu svých nových spoluhráčů dobře zná. „S většinou se už znám z dřívějšího působení v lize, s mladšími hráči se pomalu poznávám, takže to nebyl problém. Kluci mě přijali bez problému,“ dodal.

Nová frýdecká posila je v civilním povolání vojákem. A spojit tuto práci s házenou, to není jen tak. „V Hranicích jsem měl největší problém skloubit čas práce a házené. Je to těžké, především časově, ale dokud to jde, rád budu hrát dále,“ říká Mlotek, který by měl v příští sezoně patřit k jednomu z lídrů frýdecko-místeckého týmu.