KRAJ - Na tři sta tanečních párů z dvaadvaceti zemí celého světa se o víkendu sjelo na devátý Czech Dance Open, který se už tradičně konal v ostravské ČEZ Aréně. Ve sportovních tancích, které se skládají z latinsko-amerických a standardních tanců, tanečníci bojovali v osmi soutěžích.

Fotogalerie zde Diskuse O co nejlepší umístění se v obou kategoriích ucházely dvě skupiny juniorů, mládež a dospělí. Zatímco sobota patřila standardním tancům, kam patří waltz, tango, valčík, slowfox a quickstep, v neděli soutěžící bojovali v latinsko-amerických tancích. První místo v kategorii čtrnácti- a patnáctiletých juniorů obsadili první místo Kristýna Žižková a Marek Bureš z Liberce.

Kristýna navštěvuje devátou třídu

„Tančíme spolu pět let a za tu dobu jsme už sehraná dvojka. Můj partner je opravdu skvělý. Snad i proto jsme osminásobní mistři České republiky,“ řekla čtrnáctiletá Kristýna, která navštěvuje devátou třídu. „Zúčastnili jsme se také mistrovství světa v Moskvě a Barceloně, kde jsme skončili desátí,“ dodala Kristýna. V kategorii mladších juniorů, do které spadají tanečníci, kterým je dvanáct a třináct let, vyhrál v sobotu taneční pár Zuzana Burská a Michal Šimek z Mladé Boleslavi.

„Tančíme spolu tři roky. K tanci mě přivedli rodiče, kteří se společenskému tanci věnovali. Tančí i můj brácha,“ prozradila třináctiletá Zuzana, která je žákyní sedmé třídy a na kontě svých úspěchů má už dvě prvenství z mistrovství republiky. Z první světové padesátky se v sobotu a v neděli představilo dvanáct tanečních párů. Soutěž začala v sobotu dopoledne, diváci přišli ale hlavně odpoledne, kdy začal hlavní program.

Úroveň soutěžících kultivuje i publikum

Špičkově obsazená Czech Dance Open se v Ostravě koná pravidelně. „Taneční soutěž je vždycky velká šou. Je to zábava i sport, podívaná, dobrá hudba i sportovní atmosféra,“ řekl hlavní organizátor soutěže František Davídek. Program zpestřila hudební skupina AC/DC Revival. Jako zkušený pořadatel mnoha vrcholových tanečních soutěží je Davídek přesvědčen, že vysoká společenská úroveň tanečních soutěží kultivuje publikum.

Po oba dny hodnotila umění tanečních párů jedenáctičlenná mezinárodní porota, jejímž předsedou byl Spaeker Heinz z Německa.