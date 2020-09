„Je jedno, s kým hrajeme. Je to úvod sezony a chceme to zahájit co nejlepším způsobem. Soupeř však bude velmi nepříjemný, tým posouvají nahoru a už loni ukázali své kvality,“ řekl trenér Frýdku-Místku Daniel Valo před nedělním derby.

Házenkáři Frýdku-Místku v přípravě čtyřikrát vyhráli a do nového ročníku vstupují i s novými posilami. Z Hranic dorazil Tomáš Mlotek, z Karviné Radim Chudoba a po letech v Německu se vrátil i bývalý reprezentant Tomáš Sklenák, jenž bude Frýdku-Místku zatím vypomáhat. „Loňská sezona se moc nepovedla. Tým se z mého pohledu omladil až moc a mladí se neprosadili tolik, jak se čekalo. Proto, když jsem dostal nabídku stát se trenérem A týmu, tak mě zajímalo, jak budeme posilovat. A všichni, co přišli, jsou hotoví házenkáři,“ uvedl Valo. „Mají něco odehráno a ve svých týmech patřili k nosným hráčům,“ dodal. Z Ostravy navíc ještě dorazil mladý Mathias Choleva.

Trenér Valo je se současným kádrem spokojený. „Máme tady zdravý mix. Mladí to dobře doplňují a tým je dobře vyvážený,“ pochvaluje si skladbu kabiny slovenský kouč, který s Frýdkem-Místkem zažil nejslavnější období v jeho historii.

To, co děláme, má smysl

„Frýdek-Místek je házenkářské město. S Tomášem Sklenákem jsme zažili, když to tady bylo na vrcholu. A mým cílem je, aby naše systematická práce vedla k tomu, aby se klub vrátil tam, kam patří, tedy na horní příčky,“ představuje svou vizi Valo, který má při vzpomínce na mnohatisícové návštěvy stále husí kůži na těle. „Chceme tady přitáhnout lidi, aby se těšili, co jim nabídneme. Taky chceme zaujmout město, kraj i sponzory, aby o nás byl větší zájem a abychom tak klukům vytvořili lepší podmínky,“ doufá v úspěšnou budoucnost kouč Frýdku-Místku.

Valo dostal ve Frýdku-Místku dlouhodobou smlouvu, což bylo jednou z jeho hlavních podmínek. „Chceme to tady posunout, ale není to práce na rok nebo dva,“ tvrdí trenér Pepina, jenž věří, že letošní sezona dopadne pro Frýdek-Místek výrazně lépe, než ta poslední. A zdá se, že jeho tým je na dobré cestě. „V přípravě bylo vidět, že to, co děláme, má smysl. Kluci vyhrávali a bylo vidět, jak jim roste sebevědomí. Cítím z nich, že mají radost, těší se na tréninky i zápasy,“ uvedl.

Házenkáři Frýdku-Místku se v nadcházejícím ročníku pokusí zabojovat o play off. „Nejsme alibisté, ale jsme nohama na zemi. Porveme se o play off a co bude potom, to se ukáže,“ říká Valo, který by byl rád, kdyby se jeho tým zase jednou zařadil mezi moravskou elitu. „Když bude Karviná první a my druzí, tak to přežijeme,“ usmívá se.