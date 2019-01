Frýdek-Místek – Po dlouhých čtyřech a půl letech se do Frýdku-Místku vrátil házenkář David Kalous (naposledy hrál za Frýdek-Místek v rozhodujícím finále s Karvinou 23:31 – 14. května 2005, pozn. red.). Nebylo to však v domácím dresu SKP, ale nýbrž v hostujícím celku z Lovosic. Po utkání, ve kterém se Kalousovi nadmíru dařilo, když frýdecko-místecký celek obdařil devíti góly, jsme si s ním na chvíli popovídali.

Lovosický David Kalous své bývalé spoluhráče vůbec nešetřil a ve vzájemném duelu jim nastřílel devět branek. Kalous se do Frýdku vrátil po čtyřech a půl letech. | Foto: Zdeněk Šrubař

Davide, začátek utkání se vám ve Frýdku-Místku nadmíru povedl. Po čtyřech minutách hry jste vedli pětibrankovým rozdílem. Bylo to stanovenou taktikou vletět na domácí tým?

Přesně tak. Jsem rád, že jsme do zápasu šli naprosto koncentrovaně a plnili si vše, co jsme si řekli v šatně před utkáním. Chtěli jsme na domácí vletět, tak aby to s rozjezdem měli co nejobtížnější. Frýdek se nechytil, čímž nám narostlo vedení, které jsme si prakticky udržovali po celý první poločas.

V závěru poločasu jste ale nechali domácí snížit na přijatelný čtyřbrankový rozdíl…

V posledních kolech se v koncovkách poločasů hodně trápíme. I dnes se to vlastně potvrdilo. Na klucích je vidět patrná nervozita. Někteří se pod ten tlak zbytečně dostávají a pak to nezvládají.

Svůj bývalý klub jste ale vůbec nešetřil a nasázel jste mu devět branek…

Já jsem strašně rád, že mi to utkání takhle vyšlo. Před utkáním jsem měl takovou osobní motivaci, protože jsem tady čtyři nebo tři roky nebyl a jsem rád, že mi to zrovna ve Frýdku-Místku takhle vyšlo.

Ostatní spoluhráče jste před utkáním nemotivoval?

Ne, to ne, ale určitě jim něco do šatny pak koupím.

Sledujete ještě výkony frýdecko-místeckých házenkářů po vašem odchodu?

Určitě sleduji. Je mi hrozně líto, že to tady klukům teď momentálně nejde, ale já věřím, že se to tady zase zvedne. A možná, že to bude již ve druhé polovině letošní sezony.

Vrátil jste se v podstatě do míst, kde jste získal mistrovský titul. Jak na vše s odstupem času vzpomínáte?

Víte, to byly mé nejlepší a nejkrásnější léta, které jsem zde prožil. Strašně rád na to vzpomínám, ale jsou to už jen vzpomínky. To je zkrátka již za námi.

Zdejší fandové si vás spíše pamatují z křidelního prostoru, ale dnes jste nastoupil na pivotu. Sedí vám tento post více nebo je to jen představou trenéra Srby?

Ne ne, já jsem pořád křídlem…

Takže to bylo proti Frýdku výjimečné, že jste se objevil na pivotu?

To zase ne. Na pivotu hraji od začátku sezony, jelikož si to přál trenér. Ale jsem spíše pořád křídlo.

Vyhrálo se, takže ta dlouhá cesta do Lovosic bude teď rychleji ubíhat?

To určitě, když se vyhraje, tak je ta cesta vždy o dost příjemnější.