Když Krevní centrum ve Frýdku-Místku oslovilo frýdecko-místecké házenkáře, nikdo neváhal. Z původně domluvené desetičlenné skupinky sice z nejrůznějších důvodů nakonec zbyli jen čtyři hráči, i ti se ale postarali o skvělý skutek, kterých není nikdy dost.

Jedním z členů házenkářské výpravy byl brankář Vít Pyško, jenž v Krevním centru zjistil, že před šesti lety už krev jednou daroval. „Ale úplně jsem na to zapomněl,” usmál se.

Svou krev darovali také Zbyněk Bureš a Ondřej Güttler, pro které to byla premiéra. „Nejdůležitější je, že jsme mohli někomu pomoct. Člověk nikdy neví, kdy bude krev potřebovat třeba i někdo blízký, a tohle je naprosté minimum, co můžeme pro druhé udělat,“ uvedl Güttler.

Příště zase!

Zbyněk Bureš byl na odběru sice poprvé, ale rozhodně ne naposledy. „Myslím si, že každý, kdo by mohl jít darovat krev, by to měl udělat. Nikomu to neublíží, a navíc to pomůže někomu jinému, kdo to zrovna potřebuje. Určitě budu chodit darovat dál. A to jak krev, tak plazmu,“ prohlásil.

Čtvrtým do party byl gólman Jan Marenčák, házenkáři Frýdku-Místku však doufají, že se příště sejdou v hojnějším počtu. „Celý odběr proběhl bez jakýchkoliv problémů i díky úžasnému personálu Krevního centra. Jsem rád, že můžu alespoň takto pomoct. Doufám, že příště nás bude moct darovat více a stane se to pro nás pravidelnou akcí,“ dodal Pyško.