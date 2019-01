Frýdek-Místek – Úvodní duel letošního roku nakonec volejbalistky Frýdku-Místku nezvládly. V Přerově se sice ujaly vedení, další tři sady však patřily již domácím hráčkám, které si zaslouženě došly pro tři body. V tabulce jsou tak sokolky na sedmé příčce.

„Myslím si, že v prvním setu jsme hráli snad nejlíp z celého utkání, ale trápili jsme se v útoku. Nedohráli jsme některé bodové míče, a to se nám v koncovce vymstilo. Pak už to byl boj, vždy se nám podařilo odskočit," hodnotil zápas trenér Přerovanek Libor Gálík. Jeho hráčky možná pod tlakem domácím prostředí nezvládly koncovku vyrovnané první sady, kdy se Frýdku podařilo využít hned první setbol. Hosté, kteří přijeli také s Pavelkovou a Holišovou, v minulé sezoně ještě hráčkami Přerova, zvítězili 25:23.

Ve druhém setu už ale domácí Zubnice dominovaly a při druhém technickém oddechovém čase vedly jasně 16:8. Sadu pak v pohodě dotáhly do vítězného konce 25:17. Podobný průběh měl i třetí set, ve kterém Přerov odskočil „pouze" na pětibodový rozdíl za stavu 16:11. Také tentokrát si náskok domácí hráčky pohlídaly až do konce setu 25:20.

Sokolky začaly opět kousat ve čtvrtém dějství. Ujaly se vedení 9:7, což Gálíka donutilo vzít si oddechový čas. Díky dobrému bloku Prechezy bylo brzy srovnáno. Skóre se pak vyrovnávalo až do stavu 19:19. Poté měly hostující volejbalistky problémy s příjmem servisu Kubínové a koncovku vůbec nezvládly. Domácí zvítězili 25:19. „Líbilo se mi, jak se bojovalo. Frýdek dneska hrál dobře a překvapil tím výkonem. Rozehrál se výborně v poli, byl to tuhý boj. Zápas asi rozhodly bloky. V prvním setu nás ublokoval Frýdek, zbytek zápasu jsme byli jasně lepší na blocích," řekl Libor Gálík. „Náš servis byl trošku slabší a v rozhodujících momentech jsme dělali víc chyb, to rozhodlo. Holky pochválím za bojovnost, dneska si určitě zasloužily alespoň ten bod. Měly to v rukách nejzkušenější hráčky, ale bohužel," mrzelo po utkání lodivoda Frýdku-Místku Leopolda Tůmu.

V následujícím kole se frýdecko-místecké volejbalistky představí na domácí palubovce, a to v sobotu 16. ledna od 17 hodin, když v místecké hale u 6. ZŠ hostí sokolky vedoucí celek tabulky z Prostějova.

VOLEJBAL PŘEROV - SOKOL NIBE FRÝDEK-MÍSTEK 3:1 (-23, 17, 20, 19)

Rozhodčí: Ištvanech, Vachutka. Diváci: 180.

Frýdek-Místek: Mitręga, Pavelková, Štrbová, K. Vašinová, Holišová, Kavková. Libero: Radivojevičová. Střídaly: Závodná, Uhrová, I. Vašinová. Trenér: Leopold Tůma.

Další zápasy 15. kola: UP Olomouc – Sokol Šternberk 3:1 (14, 16, -28, 23), KP Brno – SG Brno 3:0 (16, 10, 9), Olymp Praha – TJ Ostrava 3:1 (-22, 17, 13, 15), VK Agel Prostějov volno.