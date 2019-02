Frýdek-Místek -Extraligoví házenkáři Frýdku-Místku předvedli nejlepší výkon sezony, přesto to na body nad silným Zubřím nestačilo.

Házenkáři Frýdku-Místku zakončili letošní rok těsnou porážkou v Zubří. | Foto: Zděněk Šrubař

Házenkáři Gumáren Zubří v předehrávce 14. kola na domácí palubovce udolali nebezpečný Frýdek-Místek o dvě branky. Na výhru se ale Zuberští museli hodně nadřít. „Myslím si, že kluci odehráli jedno z nejlepších utkání, byť nakonec s negativním výsledkem.

Když ale vyhodnotím základní ukazatele zápasu, to znamená brankář – střelba, byl soupeř asi lepší,“ řekl po návratu trenér hostujícího celku Jiří Kekrt.

Domácím chyběli dlouhodobě zranění Třeštík s Vyjídákem. K nim přibyl navíc i pivot Bechný a právě jeho absence byla znát. „Právě z důvodu několika absencí jsme se nemohli dostat do našeho obvyklého tempa a zápas byl pro nás hodně těžký. Hlavně v obraně to nebylo ono, chyběla nám zdravá agresivita,“ uvedl po dramatickém duelu trenér Gumáren Zubří Jiří Mika.

V poločase vedli Valaši o jednu branku a naprosto vyrovnaný boj pokračoval prakticky až do posledního hvizdu. „Asi sedm minut před koncem jsme i o branku prohrávali. Zachránila nás pak naše šňůra čtyř branek v řadě, kterou jsme si udělali mírný náskok a ten jsme dotáhli až do vítězného konce,“ oddechl si po napjatém finiši kouč Mika.

Frýdečtí ukončili těsnou porážkou v Zubří podzimní část extraligové sezony, nyní se již mohou soustředit na semifinále Českého poháru, které sehrají na sklonku letošního roku v Lovosicích. Jejich soupeřem bude tým Hranic. „V Zubří rozhodl fakt, že my jsme na všech postech vyrovnaní. Zklamali jsme střelecky na postech křídel. Pokud proti špičkovému celku nezahrajeme nadstandardně, prohrajeme. Byl to ale divácky velmi atraktivní zápas, který se rozhodl až na samém konci,“ dodal ještě trenér Frýdku Jiří Kekrt.

Házenkáři Frýdku-Místku zakončili podzim na osmém místě. „Střídali jsme velice dobré výkony s těmi horšími. Viditelné bylo to, že ta herní nevyrovnanost u týmu tu ještě pořád je. Kluci zahrají výborně a pak zase naopak hůře. To je zásadní problém, který nás limituje. I tak jsme ale na podzim odehráli super utkání s Karvinou, či teď v Zubří.

Získali jsme deset bodů, což je více, než vloni, ale má představa byly taková, že do Vánoc získáme více bodů. Z toho je trochu zklamání, ale snažím se být realistou. Musíme stabilizovat herní výkony, zapracovat na sebedůvěře, která je stále ještě nahlodaná. Dalším cílem je zabudovat hráče z vlastní líhně, předpoklady že přijde někdo odjinud, je z hlediska ekonomického, zatím utopií,“ hodnotil podzimní vystoupení frýdecko-místeckých házenkářů kouč Kekrt.

Házenkáři Frýdku-Místku zasáhnou do dalších extraligových bojů až ve středu 8. února, kdy od 17 hodin hostí v domácím prostředí tým Kopřivnice.



HC ZUBŘÍ - SKP FRÝDEK-MÍSTEK 31:29 (16:15)

Nejvíce branek Zubří: Stržínek 9/2, Hanták 5, Jurka 5, Mičkal 4.



Rozhodčí: Pavlíček - Vangelis. vyloučení: 3:3, sedmičky: 3/3:2/2, diváci: 550. Průběh utkání: 2:0, 5:2, 6:6, 10:8, 13:13, 16:15, 22:19, 23:24, 27:24, 29:28.



Frýdek-Místek: Pyško, Šoltés – L. Petrovský 4, O. Meca 5, R. Meca 1, Mynář, Kichner 1, Hečko, Unger 1, Dyba 4/1, Vacula 6/1, Hes, Holbein 3, Hladký 4. Trenér: Jiří Kekrt.



Další výsledky 14. kola:



Sokol Přerov – HCB Karviná 31:38, Cement Hranice – Město Lovosice 21:20, Dukla Praha – Talent Plzeň 29:27, KP Brno – Lázně Třeboň 24:20, KH Kopřivnice – Ronal Jičín 22:30.



(sch)