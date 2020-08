Soustředění na Prostřední Bečvě, výšlap na Lysou horu, úklid dřeva u sokolovny, antukový turnaj v Kojetíně a hlavně přípravav domácím prostředí. To vše zvládly od začátku srpna extraligové volejbalistky Sokola Frýdek-Místek pod vedením nového trenéra Leoše Chalupy a asistentky Alexandry Dedkové.

Po mateřské přestávce se do týmu Frýdku-Místku vrací jeho bývalá kapitánka, smečařka Daniela Pavelková. Foto: Deník/Jan Pořízek | Foto: Deník / Ivan Němeček

Během léta se změnil i hráčský kádr, po roce sokolský dres znovu oblékají dvě bývalé opory. ,,Fyzicky to žádný problém nebyl, horší to bylo s tréninkovým rytmem, ale věřím, že se do toho rychle dostanu zpátky,“ uvedla polská blokařka Agnieszka Mitrega, která v minulé sezoně trénovala v klubu kadetky.