Lovosice v základní části skončily čtvrté, Frýdek-Místek byl pátý. Čtvrtfinálová série tak slibovala vyrovnaný boj, první duel se však proměnil v jednoznačnou záležitost domácích Lovců.

Lovosice do utkání vstoupily daleko aktivněji, dostaly se do vedení a svůj náskok postupně navyšovaly. Domácí v jednu dobu vedli dokonce o devět branek a v poločase svítil na ukazateli stav 20:13.

„Lovosice byly ve všech aspektech hry jasně lepší. A to jak v obraně, tak v útoku. V nasazení, bojovnosti. Nedokázali jsme se s tím popasovat,” řekl trenér Frýdku-Místku Daniel Valo.

Ve druhé půli se obraz hry nezměnil, domácí i nadále dominovali, a tak oba týmy postupně prostřídaly sestavy a utkání se už jen dohrávalo. Konečný rozdíl ve skóre byl však obrovský a frýdecko-místečtí schytali debakl 20:36.

„Musíme první zápas co nejdříve hodit za hlavu. Vyříkat si určité věci, i když po takovém výkonu, který jsme dneska předvedli, to bude nesmírně těžké. Takto se ale hraje play off. V neděli zkusíme podat diametrálně odlišný výkon. Pevně věřím, že se tak stane,“ dodal Valo.

HK FCC Město Lovosice – Pepino SKP Frýdek-Místek 36:20 (20:13)

Rozhodčí: Kavulič, Pavlát. Sedmimetrové hody: 1/1 – 1/1. Vyloučení: 3:3. Bez diváků. Stav série: 1:0.



Frýdek-Místek: Pyško, Marenčák, Cáb – Chudoba 5/1, Bureš 2, Ondrušík 1, Strack 1, Hustopecký, Unger 1, Mazur, Hrachovec, Petrovský 4, Choleva 2, Gřešek 2, Sklenák 2, Güttler. Trenér: Valo.