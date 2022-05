„Nešlo nám nic a smolně jsme vypadli. I já jsem měl den blbec. Kdybych ho neměl, tak postoupíme dál,” uvedl pro Deník třinecký hráč Josef Stachura, který přiznal, že před sezonou pomýšlel se svými spoluhráči na titul. „Měli jsme ty nejvyšší ambice, pak ale rozhodl jeden smolný den,” dodal.

Třinec letos porazil silný Litvínov a vyrovnanou partii sehrál i s Pardubicemi, které neprohrály ani jeden zápas v sezoně. „O to víc mě mrzí, jak to nakonec dopadlo. Nikdo nás vyloženě nepřehrál, ale je taky pravda, že se na nás týmy lépe připravovaly. Byla to těžší sezona než minule,” řekla třinecká opora.

Pro Josefa Stachuru byla tato sezona průlomová. Dostal se totiž do nominace nejlepších českých hráčů v šestkách, kde každý hraje sám za sebe, a navíc obdržel i nabídky ze zahraničí. „Odmítl jsem je, ale uvidíme, co bude na podzim. Týmy mi řekly, ať si to nechám projít hlavou, že na mě klidně počkají,” svěřil se.

Pokud bude Stachura pokračovat v Česku, tak to bude pravděpodobně znovu v Třinci, kde odehrál dva roky. Je však otázkou, jakým směrem se bude česká soutěž vyvíjet dál. „Pokud budou pravidla stejná jako letos, tak se bojím, že ti nejlepší hráči odejdou. Soutěž totiž hraje přes 50 hráčů a to je strašně moc. Tolik kvalitních jich rozhodně nemáme a jsou tady tak i takoví, kteří na to nemají. Některé trojky byly na mizerné úrovni,” mrzí Stachuru, jenž naopak pochválil sílu třineckého týmu. „Měli jsme kvalitní mužstvo, jen se to nakonec nesešlo tak, jak mělo,” připomněl.

Stachura patří mezi nejlepší české hráče ve hře NHL, což potvrdil i na mistrovství světa, kde postoupil do osmifinále. „Jasně, je to úspěch, ale taky zklamání. Loni jsem totiž došel dál, teď jsem ale neproměnil přesilovky, a proto jsem vypadl. Nikdo z nejlepších hráčů světa mě nepřehrával, ale něco tomu chybělo,” uzavřel.