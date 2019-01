Frýdek-Místek – Doslova infarktový závěr nabídlo regionální derby ve 20. kole házenkářské extraligy. Kopřivnice sice byla na domácí palubovce blízko cennému bodu, závěrečný útok v situaci 7 na 4 ale nezvládla a s pátým Frýdkem prohrála 31:32.

Po hokejovém play-off se spolu utkaly tentokráte házenkářské celky obou měst a byli to hosté, kteří si od začátku udržovali mírný náskok. Soubor trenéra Chrastiny, jehož táhli reprezentant Petrovský a bývalý hráč Kopřivnice Kichner, poprvé výrazněji odskočil ve 12. minutě, kdy vedl 9:6. V dalším průběhu si hosté udržovali mírné vedení.

Po změně stran favorizovaný Frýdek-Místek nečekala ke dvěma bodům žádná vymetená cesta, ale pořádná šichta. „Styl Kopřivnice nám prostě nesedí a nebylo to pro nás vůbec jednoduché utkání a měli jsme z toho obavy. Kopřivnice nás hodně potrápila a jsem rád, že jsme to nakonec zvládli. Jsou to menší běhaví kluci, kdyžto my máme v týmu dvoumetrové těžkotonážníky, takže nám to dělalo problém," hovořil po utkání kouč Frýdku-Místku Aleš Chrastina.

A závěr? Drama jak má být. V poslední minutě vychytal Žingor Petrovského a domácí před sebou měli posledních dvacet vteřin na srovnání stavu, na které se navíc připravovali v oddechovém čase. Zápas v bouřlivé kulise obou fanouškovských táborů gradoval a hosté dohrávali bez dvou vyloučených hráčů. Kopřivnice si navíc pomohla stažením brankáře Žingora, kterého nahradil Zima. Domácí tak měli k dispozici přesilovku 7 na 4. Tu ale nakonec nezvládli. Frýdek si tak díky těsné výhře pomohl směrem k boji o 5. místo.

„Utkání odpovídalo své důležitosti, protože oba celky hrály o důležité body. Chceme skončit pátí, takže jsme chtěli uspět, ale Kopřivnice ataky potřebuje body. Bylo to pěkné, dramatické utkání, které jsme si v závěru zbytečně zkomplikovali. Nakonec jsme byli šťastnějším týmem," přiznal závěrem Chrastina.

Sérii zápasů na palubovkách svých soupeřů zakončí Chrastinovi svěřenci v sobotu 12. března, kdy se od 18 hodin představí u loupežníka Rumcajse v Jičíně.

KH KOPŘIVNICE – SKP FRÝDEK-MÍSTEK 31:32 (14:18)

Nejvíce branek Kopřivnice: Hardt 8, Jan Gřes 7, Bukovský 4, Unger 4. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmičky: 1/0 – 2/1, vyloučení: 1:3. Diváci: 340.

Frýdek-Místek: Pyško, Štolcar – Bosák 6, Klaban 2, Pomichálek, J. Rajnoha, Meca, Mynář, Petrovský 8, Gřešek, Vacula 3, Kichner 8/1, Barvík, Strack 5, Krahulík. Trenér: Aleš Chrastina.

Další utkání 20. kola: Dukla Praha – HC Zlín 26:21, Handball Brno – Ronal Jičín 21:23, HC Zubří – Tatran Litovel 31:22, HCB Karviná – Město Lovosice 26:23, Cement Hranice – Talent Plzeň 26:25.