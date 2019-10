Extrémní běh na Pustevny ovládl triatlonista Lukáš Krpec

Extrémní běžecký závod do vrchu Totman s podtitulem totálně mrtvý a nepoužitelný hasič, který letos vedl staronově z Trojanovic-Ráztoky na beskydské Pustevny s cílem na vrcholu nově otevřené Stezky Valaška, ovládl v pátek Lukáš Krpec z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, a to celkově i ve své věkové kategorii od 40 let výše.

Extrémní běh na Pustevny ovládl triatlonista Lukáš Krpec. | Foto: Hasiči MSK