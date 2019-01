Třinec - Fotbalisté druholigového Třince míří za záchranou a dvěma góly k tomu přispěl i záložník Michal Hupka

Fotbalisté Třince zažívají na jaře spanilou jízdu. Tým, který měl po první části soutěže pouhopouhých devět bodů, jde ve druhé části soutěže od vítězství k vítězství. Ve dvanácti jarních kolech vydoloval čtyřiadvacet bodů za sedm vítězství a tři remízy. Velkou měrou k tomu přispěl i záložník Michael Hupka, který hraje ve středu pole spolu s Janem Bergerem.

„Teď se nám hraje parádně. Je to úplně něco jiného než na podzim. Jsou výsledky a tím pádem i skvělá atmosféra. Je tu opravdu radost hrát,“ lebedil si jednadvacetiletý Hupka, který se zamyslel i nad zimní proměnou mužstva. Patří totiž k několika fotbalistům, kteří v sestavě zůstali i po velké zimní hráčské obměně.

„Přišli noví hráči, absolvovali jsme společnou zimní přípravu, zvykli si na sebe a sehráli se. Teď to zúročujeme na hřišti, rozumíme si spolu a o tom to je. Máme tady dobrou partu a zatím nám všechno vychází,“ uvedl středopolař Třince.

Hupka dnes s odstupem času tvrdí, že optimistou zůstával i v době, kdy byl Třinec jasně posledním mužstvem druhé ligy. „Po zimní přípravě jsme v záchranu věřili, protože jsme cítili sílu týmu. Ten odstup po podzimu byl veliký, ale zůstávali jsme optimisty. Věděli jsme, že určitě máme sílu na obrat,“ poznamenal Hupka.

Ve středu slezský tým doma přehrál Krč, kterou definitivně poslal do ČFL. Přestože papírově mělo jít o snadnou záležitost, soupeř ukázal, že sestup si nezaslouží. Hosté dlouho kousali, několikrát měli na kopačkách vyrovnání a odpadli až v samém závěru.

„Už před zápasem jsme věděli, že to nebude snadné. Připravili jsme se na ně dobře, ale soupeř ukázal, že nepatří na spodek tabulky. Jsme rádi, že jsme to zvládli,“ usmíval se po vítězství Hupka, který zároveň přiznal, že výsledek 4:1 byl pro soupeře krutý. „Měli jsme i trochu štěstí, protože to mohlo skončit klidně i 2:2. Hlavní ale je, že jsme to zvládli a máme další tři body k záchraně.“

A právě téma záchrany se vine celou jarní částí soutěže. Třinec se z poslední příčky vyšvihl už na desáté místo a s největší pravděpodobností nebude ve druhé lize chybět ani příští rok. „Jsme už opravdu blízko, ale pokud to nebude jisté, nechceme o tom spekulovat. Stoprocentní to stále není,“ dodal Hupka, jehož výkony rostou rovnoměrně s formou celého týmu. V posledních čtyřech kolech dal dvě branky, přičemž ta druhá přinesla cenné vítězství nad Opavou. „Jsem spokojený, že dávám i nějaké góly, ale pro nás je důležité hlavně získávat body. Góly jsou příjemné, ale je jedno, kdo je dá.“