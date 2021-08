Trať závodu byla připravena v okolí horských masivů Javorový – 1032 m nad mořem, Ropice – 1083 m n.m. , Prislop – 946 m n. m. , Kozinec 752 m n. m. a Ostrý – 1044 m n.m..

Pořadatelé připravili velmi náročnou trať v délce 41 kilometrů pro kategorie: ženy do 40 let, nad 40 let a muži do 40 let a nad 40 let.

Ředitel závodu Marcel „ Maky „ Zuška spolu z technickým zázemím týmu free.lepus.cz připravili na trati čtyři občerstvovací stanice na 6 km – Guty, na 17 km – Řeka, 27 km – údolí Tyry a na chatě Kozinec, a také po doběhu do cíle.

V průběhu závodu připravili pro děti závod v okolí shromaždiště pod spodním nástupišti na lanovku na Javorový.

Do cíle náročného závodu doběhlo 145 závodníků. Všichni zdolali náročné převýšení, to znamená podle itineráže 3327 m.

Bez ohledu na věkové kategorie doběhli první tři muži:

Tomáš Maceček st.č. 116 Salomon Team 3: 55:31.55 hodin

Jakub Uherek 197 Beskydské šavle 3: 59:40.19

Marek Causidis 14 Salomon Suunto 4: 11: 55.32

Ženy:

Barbora Cichá 18 X – Trail Orlová 5:02:29.90

Magdalena Cejková 20 Hobby runners 5:10:03.57

Kateřina Klepáčová 86 No Club 6:06:58.32