Mladí plavci z PO Frýdek-Místek se počátkem listopadu vydali do nedalekého Třince, kde se konal 43. ročník Velké ceny Třinecka. Trenérský štáb s sebou vzal čtyřiadvacet nadějí, včetně nováčků, kteří při závodech zažívali své první ztráty, zkušenosti, nervozitu, ale i bolesti.

Mladí plavci z PO Frýdek-Místek se počátkem listopadu zúčastnili Velké ceny Třinecka. | Foto: Archiv pořadatele

„Přátelská atmosféra, povzbuzování na tribuně, to bylo úplně jiným zážitkem, než naši plavci běžně znají. Vždyť těm nejmladším bylo sotva pět let. Ale děti se vůbec nebály skočit do vody a ukázat, kolik kuráže v sobě mají,“ pochvalovala si trenérka Martina Nekardová.