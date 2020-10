/FOTO/ Házenkáři Frýdku-Místku v úterý odehrál druhé derby tohoto extraligového ročníku. A opět vyhráli.

Házenkáři Frýdku-Místku porazili Karvinou. | Foto: Jan Smekal

Svěřenci trenéra Daniela Vala si v televizní předehrávce vyšlápli na Karvinou, kterou doma porazili 28:22. „Musím před kluky smeknout, protože úžasně bojovali, skvěle to dneska odedřeli,“ řekl Valo, jehož svěřenci přitom ještě v neděli bojovali na půdě Plzně. „Následně jsme se celý den vraceli domů, takže na dnešní zápas jsme měli přípravu jen jeden den, jeden trénink. Rozebrali jsme si zápas v Plzni, co se povedlo, co se nepovedlo,“ dodal kouč Pepina.