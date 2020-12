/FOTOGALERIE/ Extraligoví házenkáři Frýdku-Místku uspěli na půdě Brna, na jehož palubovce vyhráli o devět branek – 35:26. Připsali si tak druhou výhru v řadě.

Házenkáři Frýdku-Místku vyhráli v Brně. | Foto: Jan Smekal

Přitom ještě v první půli Brno vedlo o tři góly a v poločase to bylo nerozhodně 14:14. „Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů,“ uvedl hostující trenér Daniel Valo. „Co se stalo po změně stran, to bylo dané i současnou dobou. Kluky jsem upozorňoval na to, že musíme táhnout a běhat, abychom využili toho, že Brno bylo v karanténě,“ dodal.