Hana Ryšková, rodačka z Frýdku-Místku, si připsala parádní úspěch ve Spojených státech Amerických. Jako vůbec první Češka vyhrála na oficiálním šampionátu United States Golf Association. Pětadvacetiletá amatérka ovládla 37. ročník US Women's Mid-Amateur Championship v Brae Burn Country Clubu ve West Newton v Massachusetts. A senzačně se kvalifikovala na major US Women's Open 2025 v Erin Hills. K tomu dostala pozvánky na US Women's Amateur Championship v letech 2025 a 2026. Informaci přinesl server USGA.

„Jsem úplně nejvíc nadšená,“ zářila golfistka, která před odchodem na americkou univerzitu doma hrávala za Beskydský golfový klub pod vedením trenéra Jiřího Němečka. Studia na University of Louisville Athletic ukončila letos v květnu titulem MBA. „Budu muset říct svému budoucímu zaměstnavateli, že příští rok potřebuji nějaké osobní volno.“

Velkým úspěchem pro Hanu Ryškovou byla už i kvalifikace na turnaj kategorie US Women's Amateur. „Ale dostat se na US Women's Open? To je splněný sen!“ zářila. „Jsem amatérka a nikdy jsem se nechtěla stát profesionálkou. Bude to skvělá zkušenost, jít si jako amatérka zahrát takový turnaj.“

Ryšková se stala historicky první českou vítězkou turnaje, kterého se zúčastnilo celkem 132 hráček. Je i vůbec první evropskou vítězkou. Ve 25 letech a 10 měsících je zároveň třetí nejmladší vítězkou.

Speciální pro Ryškovou bylo i to, že caddyho jí dělal přítel Ethan Short. „Je to další splněný sen. Začali jsme spolu chodit téměř před třemi lety, sám rád hraje. Tohle jsou nezapomenutelné vzpomínky,“ radovala se česká golfistka.

Společně by rádi absolvovali příští rok i US Women's Open. Moc ráda by se tam potkala i s Nelly Kordovou, americkou světovou jedničku českého původu.

„Samozřejmě, že bych si s Nelly ráda zahrála, ale budu tam hlavně jako golfistka a chci se soustředit na vlastní hru. Moc ráda bych si třeba zahrála i s Annikou Sörenstamovou, protože mi lidé občas říkají, že zním i vypadám jako ona,“ dodala s úsměvem. „Byl by to splněný sen, si s ní promluvit a zahrát.“